Banza’dan Onuachu efekti

Trabzonspor'un sezon başında Braga'dan 2 milyon Euro bedelle kiraladığı Simon Banza, farkını hissettiriyor. Süper Lig'de 22 maçta 36 gol üreten bordo-mavili takımda 19 maça çıkan Demokratik Kongolu oyuncu, 14 kez ağları havalandırdı. Baza, takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu. TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe ve Adana Demirspor ile oynanan maçlarda 2'şer gol atan 28 yaşındaki futbolcu, Hatayspor, Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray, Samsunspor, Antalyaspor, Sivasspor ve Beşiktaş müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi. Demokratik Kongolu oyuncu, 19 maçın 11'inde skor üretmeyi başardı.