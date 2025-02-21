Banza’dan Onuachu efekti

Trabzonspor'un sezon başında Braga'dan 2 milyon Euro bedelle kiraladığı Simon Banza, farkını hissettiriyor. Süper Lig'de 22 maçta 36 gol üreten bordo-mavili takımda 19 maça çıkan Demokratik Kongolu oyuncu, 14 kez ağları havalandırdı. Baza, takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu. TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe ve Adana Demirspor ile oynanan maçlarda 2'şer gol atan 28 yaşındaki futbolcu, Hatayspor, Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray, Samsunspor, Antalyaspor, Sivasspor ve Beşiktaş müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi. Demokratik Kongolu oyuncu, 19 maçın 11'inde skor üretmeyi başardı.
GOL KRALLIĞINDA ÜÇÜNCÜ
Banza, bordo-mavili taraftarların gönlünde taht kuran Onuachu'nun geçen sezonki performansına da yaklaştı. 28 yaşındaki oyuncu, Gaziantep FK maçında bir gol atarsa Onuachu'nun geçen sezonki performansını yakalayacak. Demokratik Kongolu futbolcu, bordo-mavili takımda 2019-2020'de forma giyen Sörloth'dan sonra bir sezonda üç büyük rakibe gol atan ilk oyuncu oldu. Banza, ligde gol krallığı yarışında ise üçüncü sırada yer alıyor. Yarışta Başakşehirli Piatek 18 golle zirvede, Fenerbahçeli En-Nesyri de 15 golle ikinci sırada yer alıyor. Banza da 14 golle üçüncülüğü Galatasaraylı Osimhen ile paylaşıyor.