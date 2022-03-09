Spor Barcelona Teknik Direktörü Xavi Galatasarayda beğendiği futbolcuyu açıkladı
FUTBOL FUTBOL

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Galatasaray'da beğendiği futbolcuyu açıkladı

Barcelona ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi mücadelesi öncesinde teknik direktör Xavi Hernandez açıklamalarda bulundu. Başarılı futbol adamı, Galatasaray'ın fantastik bir Avrupa Ligi macerası geçirdiğini söylerken sarı kırmızılılarda kendisini etkileyen futbolcuyu da işaret etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Barcelona Teknik Direktörü Xavi Galatasarayda beğendiği futbolcuyu açıkladı
Xavi Hernandez - Barcelona Teknik Direktörü

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında konuştu.

Xavi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

  • *“Çok heyecanlıyız. Takım iyi durumda, taraftarlarımızın önünde oynayacağız, havamız şu anda çok iyi ve bu noktaya gelmek için çok çalıştık. Son maçlardaki gibi oynamaya çalışıp iyi bir sonuç almalıyız çünkü Türkiye’deki maç zor olacak."
  • *"Torrent arkadaşım. Katar’da antrenmanları takip etmişti. Bize yakın bir oyun anlayışı var ancak Türkiye Ligi farklı ve alışması için zaman gerek. Dome’nin bu tecrübesi ve kalitesi bulunmakta. Galatasaray iyi bir takım ve daha üst sıralara çıkacaktır.”
  • *"Galatasaray takım halinde oynuyor. Domenec kendi oyun anlayışını kabul ettirmek amacında. Topa sahip olmak istiyorlar, üçlü savunma gibi farklı taktisel konseptleri var. Bireysel olarak da iyi isimlere sahipler. Bence Kerem Aktürkoğlu iyi bir oyuncu."
  • *"Inaki Pena burada süre alamıyordu, bu yüzden cesur bir karar vererek oynayabileceği bir yere gitmek istedi. Güzel bir performans gösteriyor, yetenekli bir kaleci ve hedefimiz sezon sonu Barça’ya dönüp tekrar takımın bir parçası olması.
TPAO duyurdu

TPAO duyurdu

Kanuni Sondaj Gemisi, Türkali-4 kuyusunda.
Günlük hayata yansımaya başladı

Günlük hayata
yansımaya başladı

​Rusya'da ekonomik yaptırım endişesi...
İşgalde 14üncü gün: Eşi görülmemiş yaptırımlar uygulanan Rusya saldırılarını sürdürüyor

​Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye geliyor.

Türk jetleri yerli motorla piste güvenle iniyor.

​Vali alınan tedbirleri tek tek açıkladı.

Bilim insanları şaşkın: İnsanlarda görülmeye başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.