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Barcelona'da Christensen imzayı attı

Barcelona'da Christensen imzayı attı

12:081/07/2026, Çarşamba
AA
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Andreas Christensen, Barcelona formasıyla 98 maça çıktı ve 5 gol 3 asist kaydetti.
Andreas Christensen, Barcelona formasıyla 98 maça çıktı ve 5 gol 3 asist kaydetti.

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Andreas Christensen ile 2028'e kadar sözleşme uzattı.

Barcelona, Andreas Christensen ile sözleşme yeniledi.


Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki stoper için "Kulübe katıldığından beri Danimarkalı oyuncu, taktik zekası, tecrübesi ve top hakimiyeti sayesinde kadronun değerli bir üyesi haline geldi" ifadeleri kullanıldı.


Barcelona'ya 2022'de Chelsea'den transfer olan Christensen, İspanya ekibiyle üç İspanya LaLiga şampiyonluğu, bir İspanya Süper Kupası ve bir İspanya Kupası (Copa del Rey) şampiyonluğu yaşadı.






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