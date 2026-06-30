Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Lewandowski'nin yeni takımı belli oldu

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Lewandowski'nin yeni takımı belli oldu

10:1130/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
AA
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve tatilini Antalya'da sürdüren Polonyalı golcü Robert Lewandowski'nin yeni takımı resmen açıklandı.

Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Chicago Fire, Polonyalı yıldız futbolcu Robert Lewandowski'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İspanya temsilcisi Barcelona'da forma giyen 37 yaşındaki santrfor ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Robert Lewandowski, kariyerinde kulüpler ve milli takımlar düzeyinde 700'den fazla gole imza attı.

Polonyalı oyuncu, kariyerinin en parlak dönemlerini geçirdiği Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Barcelona'da birçok şampiyonluk ile bireysel ödül elde etti.

Tatilini Antalya'da sürdüren Lewandowski'nin adı Fenerbahçe ile de anılıyordu. 




#Robert Lewandowski
#Barcelona
#Fenerbahçe
#Chicago Fire
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ evleri hangi ilçelerde var? TOKİ 500 bin konut nereye yapılacak? Sosyal konut yerleri belli oldu mu?