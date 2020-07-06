Moussa Wague Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Moussa Wague, sosyal medya hesabından yaptığı bir beğeniyle sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. 21 yaşındaki Wague, Fenerbahçe'nin kendisini istediğine yönelik bir haberi beğendi. Moussa Wague'nin bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı. Aynı zamanda sarı-lacivertli taraftalar Moussa Wague'nin sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımların altında 'Come to Fenerbahçe' yazarak, oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmesini istediler.
Haber MerkeziYeni Şafak
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, gözünü Barcelona forması giyen sağ bek Moussa Wague'ye çevirdi. Sarı-lacivertliler de Başkan Ali Koç, ikili ilişkilerini kullanarak 21 yaşındaki oyuncu kadrolarına katmak istiyor.
Moussa Wague Fenerbahçelileri heyecanlandırdı
Senegalli oyuncunun, sosyal medya hesabından yaptığı beğeni Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı. Wague, Fenerbahçe'nin kendisini transfer edeceğine yönelik çıkan bir haberi beğendi. Bu beğeni sonrasında Wague'nin Fenerbahçe'ye sıcak baktığı şeklinde yorumlandı.
"Come to Fenerbahçe"
Fenerbahçeli taraftarlar Moussa Wague'nin sosyal medyasını adeta ablukaya aldı. Sarı-lacivertliler, genç oyuncunun yaptığı paylaşımların altında "Come to Fenerbahçe" yazarak, oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmesi için çağrıda bulundular.
Nice'e kiralanmıştı
Moussa Wague 31 Ocak 2020 yılında Nice'e kiralandı. Genç oyuncu burada oynadığı 5 karşılaşmada 2 asist yaptı. Koronavirüs nedeniyle Fransa Ligi iptal edilince, daha fazla forma şansı bulamadı.
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