Moussa Wague Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, gözünü Barcelona forması giyen sağ bek Moussa Wague'ye çevirdi. Sarı-lacivertliler de Başkan Ali Koç, ikili ilişkilerini kullanarak 21 yaşındaki oyuncu kadrolarına katmak istiyor.

Moussa Wague Fenerbahçelileri heyecanlandırdı

Senegalli oyuncunun, sosyal medya hesabından yaptığı beğeni Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı. Wague, Fenerbahçe'nin kendisini transfer edeceğine yönelik çıkan bir haberi beğendi. Bu beğeni sonrasında Wague'nin Fenerbahçe'ye sıcak baktığı şeklinde yorumlandı.

Devlerin transfer listesinde yer alan Moussa Wague kimdir? Transfer dönemiyle birlikte Barcelona'nın genç oyuncusu Moussa Wague'ye yönelik haberler de artmaya başladı. Hatta Fenebahçe'nin de Moussa Wague ile ilgilendiği iddia edildi. Peki Fenerbahçe başta olmak üzere birçok takımın transfer etmek istediği Moussa Wague kimdir?Fenerbahçe Barcelona'nın genç yıldızının peşindeMoussa Wague kimdir?4 Ekim 1998 yılında Senagal'de doğan oyuncu ASPIRE Academy'de yetişti. Ardından Belçika ekiplerinden KAS Eupen'e transfer oldu. Moussa Wague 5 Ağustos 2018 yılında da Barcelona B takımının yolunu tuttu ve Katalan ekibinin formasını giymeye başladı. 1 Temmuz 2019 yılında Barcelona A takımına yükselen 21 yaşındaki oyuncu, 31 Ocak 2020 yılında Nice'e transfer oldu. Genç oyuncu burada oynadığı 5 karşılaşmada 2 asist yaptı. Koronavirüs nedeniyle Fransa Ligi iptal edilince, daha fazla forma şansı bulamadı. Wague sağ bekin yanı sıra sol bek olarak da görev yapabiliyor.Moussa Wague Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdıMoussa Wague Senegal Moussa Wague, Senegal milli takımıyla toplamda hazırlık karşılaşmaları da dahili olmak üzere 18 karşılaşmada görev yaptı. Wague bu maçlar da 1 gol ve 1 asistle oynadı.

"Come to Fenerbahçe"

Fenerbahçeli taraftarlar Moussa Wague'nin sosyal medyasını adeta ablukaya aldı. Sarı-lacivertliler, genç oyuncunun yaptığı paylaşımların altında "Come to Fenerbahçe" yazarak, oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmesi için çağrıda bulundular.

Nice'e kiralanmıştı

Moussa Wague 31 Ocak 2020 yılında Nice'e kiralandı. Genç oyuncu burada oynadığı 5 karşılaşmada 2 asist yaptı. Koronavirüs nedeniyle Fransa Ligi iptal edilince, daha fazla forma şansı bulamadı.

Moussa Wague'nin beğendiği paylaşım;