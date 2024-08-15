UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Başakşehir ile Iberia karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan temsilcimiz, bu maçı da 2-0 kazandı ve adını play-off'lara yazdırdı. Başakşehir'in play-off turundaki rakibi, İrlanda temsilcisi St. Patricks oldu.