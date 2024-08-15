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Başakşehir 2-0 Iberia (ÖZET-VİDEO)

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında sahasında Gürcistan ekibi Iberia'yı 2-0 mağlup etti ve play-off'lara yükseldi. Başakşehir - Iberia maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi
22:00 - 15/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 22:41 - 15/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Başakşehirli futbolcuların gol sevinçleri
Başakşehirli futbolcuların gol sevinçleri

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Başakşehir ile Iberia karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan temsilcimiz, bu maçı da 2-0 kazandı ve adını play-off'lara yazdırdı. Başakşehir'in play-off turundaki rakibi, İrlanda temsilcisi St. Patricks oldu.


Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Piatek ve 62. dakikada Pelkas kaydetti.


Başakşehir 1-0 Iberia golü izle


Başakşehir 2-0 Iberia golü izle



Başakşehir - Iberia maç özeti izle




Başakşehir 2-0 Iberia maç özeti


12. dakikada sol taraftan Mageishvili’nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Kokhreidze topuğuyla vuruşunu yaptı fakat kaleci Muhammed topu çeldi. Pozisyonun devamında Başakşehir savunması kaleciden seken meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.


16. dakikada orta alanda aldığı topla ceza sahasına kadar giren Pelkas’ın sol çaprazdan uzak direğe şutunda kaleci Makaridze meşin yuvarlağı çeldi.


48. dakikada Kemen’in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Piatek, ceza sahasının sağından arka direğe pasını aktardı. Kale önünde Pelkas’ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya gitti.


50. dakikada sol taraftan Pelkas’ın kullandığı serbest vuruşta ön direkte yükselen Kemen kafayla pasını arkaya çevirdi. Altıpasın içinde Piatek’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0


55. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Davidson’un kestiği topa altıpasın içinde Pelkas’ın dokunuşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


61. dakikada ceza yayının gerisinden kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Pelkas’ın sol tarafa plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0


90. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Sikharulidze’nin şutunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.


Mücadele bu skorla sona erdi.

#Konferans Ligi
#Başakşehir
#Iberia
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