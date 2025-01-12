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Başakşehir - Galatasaray maçının VAR'ı açıklandı

Başakşehir - Galatasaray maçının VAR'ı açıklandı

12:1912/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Türkiye'ye Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi 2018 yılında geldi.
Türkiye'ye Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi 2018 yılında geldi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak. Bu maçın VAR koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu oturacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bugün saat 19.00'da başlayacak maçın Video Asistan Hakem'i (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.


Karşılaşmada Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak ise Esat Sancaktar görev yapacak.



#Süper Lig
#Başakşehir
#Galatasaray

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