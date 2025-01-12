Türkiye'ye Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi 2018 yılında geldi.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak. Bu maçın VAR koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu oturacak.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bugün saat 19.00'da başlayacak maçın Video Asistan Hakem'i (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.
Karşılaşmada Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak ise Esat Sancaktar görev yapacak.
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