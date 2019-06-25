SÜPER LİG

Başakşehir'in yeni golcüsü Norveçli Gulbrandsen oldu

Medipol Başakşehir, Salzburg kulübünden transfer ettiği santrfor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen resmi sözleşmeyi imzaladı.

Haber Merkezi IHA
Başakşehir'in yeni golcüsü Gulbrandsen 9 numaralı formayı giyecek.

Başakşehir'in yeni golcüsü Gulbrandsen 9 numaralı formayı giyecek.

Fotoğraf: IHA

Gol yollarında Riad Bajic ve Adebayor ile yollarını ayıran turuncu-lacivertliler, santrfor bölgesine Norveçli takviyesi yaptı.

İstanbul temsilcisi, Avusturya’nın RB Salzburg kulübünden Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fredrik Gulbrandsen geçtiğimiz sezon ligde 23 maçta forma giyip, 7 gol 7 de asistlik performans sergiledi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki golcü oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

  • "Kulübümüz, Avusturya'nın Salzburg kulübünden Norveçli santrfor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fredrik Gulbrandsen'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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