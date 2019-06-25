Başakşehir'in yeni golcüsü Norveçli Gulbrandsen oldu

Gol yollarında Riad Bajic ve Adebayor ile yollarını ayıran turuncu-lacivertliler, santrfor bölgesine Norveçli takviyesi yaptı.
İstanbul temsilcisi, Avusturya’nın RB Salzburg kulübünden Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Fredrik Gulbrandsen geçtiğimiz sezon ligde 23 maçta forma giyip, 7 gol 7 de asistlik performans sergiledi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki golcü oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
- "Kulübümüz, Avusturya'nın Salzburg kulübünden Norveçli santrfor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fredrik Gulbrandsen'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
👑 #KuzeyinKralıGeldi pic.twitter.com/XM0s9nc5CE
👑 #KuzeyinKralıGeldi pic.twitter.com/XM0s9nc5CE— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 25 Haziran 2019
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