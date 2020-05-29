SÜPER LİG

Başarının sırrı forma rekabeti

Sezon başında ve devre arasında yaptığı transfer planlamasıyla alternatifli, rekabetçi bir takım ortaya çıkartan Trabzonspor’da futbolcular, Süper Lig’in geri kalan bölümünde formayı kapmak için kıyasıya mücadele ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hüseyin Çimşir

Hüseyin Çimşir

Süper Lig’in başlama ihtimaline karşı 5 Mayıs’tan itibaren hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde sürdüren Trabzonspor’da büyük bir rekabet yaşanıyor. Dün resmen devam edeceği açıklanan ligin geri kalan 8. haftalık bölümünde formayı kapmak ve gelecek sezonda takımda kalmak için kıyasıya bir mücadele veren oyuncuların bu arzusundan ve isteğinden teknik direktör Hüseyin Çimşir oldukça memnun. Bordo-mavili takımda özellikle devre arası yapılan takviyeler ve sakat oyuncuların da yavaş yavaş takıma dönmesiyle birlikte forma savaşı iyice kızıştı. Her mevkide forma savaşının verildiği Trabzonspor’da antrenmanlar büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, meydana gelmesi muhtemel sakatlıklar karşısında zaman zaman oyuncularını uyarmak zorunda kalıyor. Takım içresinde yaşanan rekabetten oldukça memnun olan genç teknik adam, “Formayı hak eden alır” mesajını göreve başladığı ilk gün verirken, yaşanan rekabet Çimşir’in elini güçlendiriyor. Trabzonspor’da kaleci Uğurcan Çakır’dan başlayarak, ileri uçtaki Sörloth’a kadar, herkes formayı her an takım arkadaşına kaptıracakmış gibi kıyasıya mücadele ediyor.

Bir kaleciden daha fazlası

  • Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, ayaklarına nasıl hakim olduğunu bir kez daha gösterdi. Ekuban ile iddialaşan başarılı kaleci, uzak mesafeden topu minyatür kaleyle buluşturdu. Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bir kaleciden daha fazlası Uğurcan Çakır” paylaşımı yaptı. Ekuban ile Uğurcan, uzak mesafeden futbol topunu minyatür kaleyle buluşturmak için iddiaya girdi, kazanan genç file bekçisi oldu.

Beşiktaş açıkladı: Testler negatif
Beşiktaş açıkladı: Testler negatif

Beşiktaş Kulübü, dün tüm takıma yapılan Covid-19 test sonuçlarının negatif çıktığını ve antrenmanların planladığı şekilde devam edeceğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde sağlık ekibi danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklamada, "27 Mayıs Çarşamba günü teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testlerinin tamamı, negatif sonuçlanmıştır. Takımımız önceden planlandığı şekilde antrenman programına devam edecektir" ifadelerine yer verildi.Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü’den Açıklama👉🏻 https://t.co/y5UYNj0knG pic.twitter.com/BxP6VU23Nr&mdash; Beşiktaş JK (@Besiktas) 28 Mayıs 2020

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