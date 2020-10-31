Başkentte kaleciler devleşti, puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK başkentte karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Konuk ekibin golünü 17. dakikada penaltıdan Maxim kaydetti. Ev sahibi takımın golünü 56. dakikada Candeias attı.

Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt ve Gaziantep FK'nın file bekçisi Günay Güvenç yaptıkları kritik kurtarışlarla takımlarının aldıkları puanda başrolü oynadı.

1-1 biten mücadele sonrası Gaziantep FK puanını 8'e, Gençlerbirliği ise 5'e yükseltti.