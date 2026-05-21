Batman Petrolspor'dan bomba transfer! Almanya'dan kiraladı

Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından Batman Petrolspor, transferde ses getirecek bir hamleye imza attı.
Bu sezon Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek olan Batman Petrolspor, flaş bir transfer gerçekleştirdi.
Ünlü gazeteci Sacha Tavolieri'nin geçtiği habere göre Batman Petrolspor, Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg forması giyen Mickael Biron'u satın alma opsiyonuyla kiraladı.
28 yaşındaki Martinikli forvet, bu sezon Nürnberg'te düzenli forma şansı bulamazken 13 maça çıkabildi.
