Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih sahasında Bochum'u 7-0 yendi. Tottenham'dan 100 milyon Euro'ya transfer edilen Harry Kane hat-trick'in yanı sıra 2 de asist yaptı.

Ligde yenilgi yüzü görmeyen Bayern Münih puanını 13 yaptı. Bochum ise 3 puanda kaldı.

Harry Kane bu sezon Bundesliga'da çıktığı 5 maçta 7 gol atarken 4 asist yaptı.

İngiliz oyuncu, Bayern Münih efsaneleri Gerd Müller, Miroslav Klose ve Mario Mandzukic'i geride bıraktı. Harry Kane Bayern Münih formasıyla çıktğı Bundesliga'da çıktığı 5 maçta en çok atan oyuncu oldu.