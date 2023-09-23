Bayern Münih-Bochum
Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih sahasında Bochum'u 7-0 yendi. Tottenham'dan 100 milyon Euro'ya transfer edilen Harry Kane hat-trick'in yanı sıra 2 de asist yaptı.
Bavyera ekibinin gollerini 4'te Choupo-Moting, 13, 54 ve 88'de Harry Kane, 38'de Leroy Sane, 81'de Mathys Tel kaydetti.
Ligde yenilgi yüzü görmeyen Bayern Münih puanını 13 yaptı. Bochum ise 3 puanda kaldı.
Harry Kane bu sezon Bundesliga'da çıktığı 5 maçta 7 gol atarken 4 asist yaptı.
İngiliz oyuncu, Bayern Münih efsaneleri Gerd Müller, Miroslav Klose ve Mario Mandzukic'i geride bıraktı. Harry Kane Bayern Münih formasıyla çıktğı Bundesliga'da çıktığı 5 maçta en çok atan oyuncu oldu.
Augsburg 2-1 Mainz
Dortmund 1-0 Wolfsburg
Mönchengladbach 0-1 RB Leipzig
Union Berlin 0-2 Hoffenheim