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Spor

ÖZET | Bayern Münih-Bochum:7-0

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nin dönüşünde Bundesliga'da Bochum'u 7-0 yendi. Bavyera ekibinde yeni transfer Harry Kane, 3 gol ve 2 asistle oynadı. Bayern Münih-Bochum maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

20:37 . 23/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bayern Münih-Bochum

Bayern Münih-Bochum

Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih sahasında Bochum'u 7-0 yendi. Tottenham'dan 100 milyon Euro'ya transfer edilen Harry Kane hat-trick'in yanı sıra 2 de asist yaptı.


Bavyera ekibinin gollerini 4'te Choupo-Moting, 13, 54 ve 88'de Harry Kane, 38'de Leroy Sane, 81'de Mathys Tel kaydetti.


Ligde yenilgi yüzü görmeyen Bayern Münih puanını 13 yaptı. Bochum ise 3 puanda kaldı.



Harry Kane bu sezon Bundesliga'da çıktığı 5 maçta 7 gol atarken 4 asist yaptı.


İngiliz oyuncu, Bayern Münih efsaneleri Gerd Müller, Miroslav Klose ve Mario Mandzukic'i geride bıraktı. Harry Kane Bayern Münih formasıyla çıktğı Bundesliga'da çıktığı 5 maçta en çok atan oyuncu oldu.


Bundesliga'da günün diğer sonuçları

Augsburg 2-1 Mainz

Dortmund 1-0 Wolfsburg

Mönchengladbach 0-1 RB Leipzig

Union Berlin 0-2 Hoffenheim



#Almanya Bundesliga
#Bayern Münih
#Bochum
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