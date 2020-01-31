Belhanda için Monaco devrede

Kadrosunda 17 yabancı oyuncusu bulunan ve oyuncu göndermenin yollarını arayan Galatasaray’da Belhanda için yeni bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, Monaco’nun Belhanda’ya talip olduğunu iddia etti. Bahsi geçen iddialarda Galatasaray’a geldiği günden bu yana performansı tartışma konusu olan Younes Belhanda’nın Monaco tarafından kiralık olarak istendiği ifade edildi. Monaco’nun Belhanda’nın maaşının bir kısmını ödemeyi teklif ederek Galatasaray’ın kapısını çalacağı söyleniyor. Bir süredir Belhanda’nın kendisine birçok takımdan teklif gelmesine rağmen ücrette anlaşamadığı için gitmek istemediği konuşuluyordu. Bu sezon ligde 12, kupada 3, Süper Kupa’da ve 4 Şampiyonlar Ligi maçında oynayan Faslı oyuncu, toplam 5 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

STEVEN NZONZI, RENNES YOLUNDA

Galatasaray’da kadro dışı olan Fransız futbolcu Steven Nzonzi, Paris’e gitti. Galatasaray’ın sezon başında Roma’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Nzonzi, 13 Aralık’ta disiplinsiz davranışlarından dolayı kadro dışı bırakılmıştı. Fransız basınında çıkan haberlere göre Nzonzi’yi Fransa ekiplerinden Rennes’in istediği ifade ediliyordu. Steven Nzonzi Galatasaray’da bu sezon 15 resmi maçta göre aldı ve 1 asistlik performans sergiledi.