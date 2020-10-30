Belhanda’nın yerine Emre Kılınç

Galatasaray’da teknik heyet, orta sahada düzeni bir türlü kuramıyor. Yaz transfer döneminde orta sahayı güçlendiremeyen sarı-kırmızılı takımda sakatlıklar ve kart cezalıları oldukça teknik heyet kadro kurmakta güçlük çekiyor. Erzurumspor deplasmanında sahaya kaptan olarak çıkan ve iyi bir performans ortaya koyan Younes Belhanda’nın sakatlanması ve sahalardan 2 hafta uzak kalacak olması teknik heyetin moralini bozdu. 30 yaşındaki oyuncu, Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında takımını yalnız bırakacak. Teknik heyet, Emre Kılınç’ı 10 numara pozisyonuna çekecek. Galatasaray’ın orta kurgusunun Taylan, Etebo ve Emre’den oluşması, Ömer’in ise maça yedek başlaması planlanıyor. Emre Kılınç’ın orta sahaya geçmesi sonrasında sağ kanatta oluşacak boşluğu teknik heyet Sofiane Feghouli ile dolduracak. Alanyaspor maçında yedek bekleyen, Erzurumspor maçında sırt ağrıları sebebiyle yer almayan Cezayirli oyuncu, Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte formasına kavuşacak.