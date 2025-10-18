Beşiktaş 3 maç sonra yenildi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmanın ikinci yarısına Cengiz Ünder'in golüyle başlayan Beşiktaş, 79. dakikada David Jurasek'in kendi kalesine attığı gole engel olamadı. Gençlerbirliği beraberlik golünden 2 dakika sonra Tongya'nın attığı golle müsabakayı 2-1 kazandı.
Beşiktaş, Süper Lig'de 3 maç aradan sonra yenilgi yaşadı.
Göztepe'ye deplasmanda 3-0 yenildikten sonra Kayserispor'u 4-0, Kocaelispor'u 3-1 yenen Beşiktaş, Galatasaray'la deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.
Bu periyotta 7 puan toplayan siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek 13 puanda kaldı.
#Beşiktaş
#Süper Lig
#Gençlerbirliği