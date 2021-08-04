Spor Dünyaca ünlü oyuncu Beşiktaş için imzaya geliyor
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Dünyaca ünlü oyuncu Beşiktaş için imzaya geliyor

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldızla anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı takımın anlaşmaya vardığı Alex Teixeira, pazar günü İstanbul'da olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Alex Teixeira ile anlaşma sağladı: İstanbula geliyor
Beşiktaş Alex Teixeira transferinde mutlu sona ulaştı.

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Valentin Rosier'i bonservisiyle birlikte takımda tutan siyah-beyazlılar, Rachid Ghezzal transferinde de büyük mesafe kaydetti. Diego Godin ve Diego Costa ile de görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, bir başka yıldız oyuncuyla da anlaşma sağladı.

İstanbul'a geliyor

Son olarak Jiangsu forması giyen Alex Teixeira, siyah-beyazlı formayı giymeye hazırlanıyor. Beşiktaş, 31 yaşındaki yıldık oyuncuyla 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Gazeteci Fatih Doğan'ın haberine göre Brezilyalı yıldız, pazar günü İstanbul'da olacak.

  • Shaktar Donetsk'te yıldızı parlayan Alex Teixeria, oldukça yüksek bir bonservis bedeliyle Çin Ligi'ne transfer olmuştu. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu, kariyerinde oynadığı 428 maçta, 172 gol atıp, 72 asist yaptı.

Alex Teixeira paylaştı: "Yakında açıklayacağım"
SPOR
Alex Teixeira paylaştı: "Yakında açıklayacağım"

Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 7 milyon euro.
Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 7 milyon euro.
Abone Ol Google News
Bakan son durumu paylaştı

Bakan son durumu paylaştı

33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı.
Kayseride deprem

Kayseri'de deprem

​AFAD ve Vali'den açıklama geldi.
Alevler santrale yaklaştı

'Buradaki insanların hayatlarıyla oynamanıza kimse müsaade edemez'

​Birinci Ordu Komutanı Musa Arsever Kara Kuvvetleri Komutanı oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.