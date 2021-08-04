Dünyaca ünlü oyuncu Beşiktaş için imzaya geliyor

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Valentin Rosier'i bonservisiyle birlikte takımda tutan siyah-beyazlılar, Rachid Ghezzal transferinde de büyük mesafe kaydetti. Diego Godin ve Diego Costa ile de görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, bir başka yıldız oyuncuyla da anlaşma sağladı.
İstanbul'a geliyor
Son olarak Jiangsu forması giyen Alex Teixeira, siyah-beyazlı formayı giymeye hazırlanıyor. Beşiktaş, 31 yaşındaki yıldık oyuncuyla 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Gazeteci Fatih Doğan'ın haberine göre Brezilyalı yıldız, pazar günü İstanbul'da olacak.
- Shaktar Donetsk'te yıldızı parlayan Alex Teixeria, oldukça yüksek bir bonservis bedeliyle Çin Ligi'ne transfer olmuştu. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu, kariyerinde oynadığı 428 maçta, 172 gol atıp, 72 asist yaptı.
Alex Texiera’da anlaşma imzaya döküldü.
Sözleşme 2+1 yıllık.
Pazar günü İstanbul’da alacak.
Alex Texiera’da anlaşma imzaya döküldü.