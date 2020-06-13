Beşiktaş-Antalyaspor: 1-2

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Vodafone Park'ta Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadeleden konuk ekip 2-1 galip ayrıldı. Antalyaspor'un gollerini Amilton ve Sinan Gümüş atarken Beşiktaş'ın tek golü Adem Ljajic'ten geldi.

Maçtan dakikalar;

4. dakikada Victor Ruiz’in rakipten kaptığı top Rıdvan’da kaldı. Genç futbolcu ceza sahasına girer girmez ortasını yaptı ancak Güven topa yetişemedi. Arka direkte topla buluşan Boateng’in vuruşunda ise top yandan auta gitti.

7. dakikada Boateng’in pasında topla buluşan Ruiz, topu Rıdvan’la buluşturdu. Ceza sahasına giren genç oyuncun bekletmeden çektiği şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

15. dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Amilton’un şutunu Ersin çeldi. Dönen sağ kanatta yeniden buluşan Amilton’un ortasında altıpas önünde Sinan Gümüş kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

35. dakikada Podolski’nin pasında sol kanattan ceza sahasına giren Amilton’un şutunda Antalyaspor farkı 2’ye çıkardı. 2-0

38. dakikada Gökhan Gönül’ün sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Diaby’nin kafa vuruşu yandan auta gitti.

Burak Yılmaz tribünde