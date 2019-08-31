Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 1-1

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 3. hafta maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Siyah-beyazlıların golünü 53. dakikada Vida atarken, Rizespor'un golünü ise 37. dakikada Oğulcan kaydetti.
Maçtan dakikalar
4. dakikada sol kanattan hareketlenen Caner’in pasında topla buluşan Adem Ljajic’in ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
11. dakikada defanstan seken topu önünde bulan Lens’in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan’da kaldı.
13. dakikada Gökhan Gönül’ün sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Adem Ljajic’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.
18. dakikada Boyd’un ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda defanstan seken top Güven Yalçın’da kaldı. Güven’in altıpastan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
21. dakikada sol kanattan Adem Ljajic’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Güven’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla dışarıya gitti.
34. dakikada sol taraftan Adem Ljajac’in kullandığı köşe vuruşunda direk kaleye giden topu kaleci Gökhan Akkan kornere çeldi.
37. dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında orta sahada topla buluşan Pauw’un ara pasında defansın arkasına sarkan Oğulcan’ın ceza sahası içine girip kaleci Karius ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
53. dakikada Beşiktaş beraberliği sağladı. Gökhan Gönül, ceza yayı önünden pasını sol kanattaki Caner Erkin'e verdi. Caner, sol çaprazdan kale alanına ortasını gönderdi. Vida'nın altıpasın önünde 2 rakip oyuncu arasından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından ağlarla buluştu: 1-1.
73. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Gökhan Gönül, sağ kanatta çizgiye yakın bir noktadan kale alanına ortasını çıkardı. N'Koudou'nun arka direkte altıpasın önünden kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
88. dakikada Caner Erkin'in ceza yayının gerisinden sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan, sağına gelen topu yatarak çeldi. Daha sonra araya giren Çaykur Rizespor savunması, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
90 8. dakikada Çaykur Rizespor gol pozisyonuna girdi. Sağ kanatta topla buluşan Samudio, ceza sahasına girdikten sonra pasını arka direğe gönderdi. Vetrih'in kale alanından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Dorukhan, Oğuzhan, Ljajic, Boyd, Lens, Güven
Ç.Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Aberhoun, Chatziisaias, Melnjak, Attamah, Vetrih, Samudio, De Pauw, Boldrin, Oğulcan Çağlayan.
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