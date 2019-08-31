Beşiktaş Elneny'i açıkladı

Beşiktaş, dün İstanbul'a getirdiği Muhammed Elneny'nin transferini resmen açıkladı. Sağlık kontrolünden geçen 27 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mohamed Elneny'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Arsenal kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır.Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mohamed Elneny’e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

2016 yılında Basel'den Arsenal'e 12.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Muhammed Elneny, İngiliz ekibinde 3,5 sezonda 103 resmi maça çıktı.