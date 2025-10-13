Yeni Şafak
Beşiktaş izinden döndü

16:0013/10/2025, Pazartesi
AA
Tammy Abraham da çalışmalarda yer aldı.
Tammy Abraham da çalışmalarda yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş bir günlük iznin ardından çalışmalarına devam etti.

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.


Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmana ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, taktiksel idmanlarla antrenmanı tamamlandı.


Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.







