Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Rams Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.
#Beşiktaş
#Süper Lig
#Başakşehir