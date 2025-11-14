Yeni Şafak
Beşiktaş salonda çalıştı

13:3514/11/2025, Cuma
IHA
Beşiktaşlı oyuncular günün ilk idmanını salonda gerçekleştirdi.
Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'la karşılaşacak Beşiktaş, salonda çalışma gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah salonda yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, gruplar halinde kuvvet, koordinasyon ve esneklik çalışması gerçekleştirdi.




