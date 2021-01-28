Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 31 Ocak Pazar günü oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Erkan Özdamar yapacak.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
29 Ocak Cuma
- 16.00 Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük: Yasin Kol
- 19.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Mete Kalkavan
30 Ocak Cumartesi
- 13.30 Kasımpaşa - Kayserispor: Hüseyin Göçek
- 16.00 A.Alanyaspor - DG Sivasspor: Zorbay Küçük
- 16.00 M.Başakşehir - A.Hatayspor: Cüneyt Çakır
- 19.00 Fenerbahçe - Ç.Rizespor: Abdulkadir Bitigen
31 0cak Pazar
- 13.30 BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
- 16.00 Denizlispor - Göztepe: Sarper Barış Saka
- 16.00 Gençlerbirliği - FT Antalyaspor: Bahattin Şimşek
- 19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Halil Umut Meler
Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor derbisini Halil Umut Meler yönetecek pic.twitter.com/D3lNP4iJ8v
Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor derbisini Halil Umut Meler yönetecek pic.twitter.com/D3lNP4iJ8v— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 28, 2021