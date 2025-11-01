Yeni Şafak
Beşiktaş'ın acı kaybı

11:39 1/11/2025, Cumartesi
G: 1/11/2025, Cumartesi
U-17 Teknik Sorumlusu ve eski futbolcu Hikmet Çapanoğlu.
U-17 Teknik Sorumlusu ve eski futbolcu Hikmet Çapanoğlu.

Siyah-beyazlı kulüp, U-17 Takımı Teknik Sorumlusu ve eski futbolcusu Hikmet Çapanoğlu’nun vefat ettiğini duyurdu.

Beşiktaş JK, altyapıda görev yapan ve eski futbolcusu Hikmet Çapanoğlu’nun vefat ettiğini duyurdu. U17 takımını çalıştıran Çapanoğlu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"U-17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu’nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.


Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."





