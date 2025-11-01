Beşiktaş'ın acı kaybı

Siyah-beyazlı kulüp, U-17 Takımı Teknik Sorumlusu ve eski futbolcusu Hikmet Çapanoğlu’nun vefat ettiğini duyurdu.
Beşiktaş JK, altyapıda görev yapan ve eski futbolcusu Hikmet Çapanoğlu’nun vefat ettiğini duyurdu. U17 takımını çalıştıran Çapanoğlu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
"U-17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu’nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."