Eski Beşiktaşlı isim şaşırttı! Futbolu bıraktı dönerci oldu

Bir dönem Beşiktaş forması terleten eski futbolcunun kariyer yolculuğu şaşkına çevirdi. 29 yaşındaki isim futbolu bırakarak dönerci oldu. İşte detaylar...
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen eski futbolcunun son görüntüsü futbolseverleri şaşkına çevirdi.
2017 yılında, Şenol Güneş döneminde Beşiktaş'a transfer olan Orkan Çınar, futbol kariyerini noktaladı.
O dönem Şampiyonlar Ligi'nde bile boy gösteren 29 yaşındaki futbolcu, Bursa ağabeyiyle bir dönerci dükkanı açtı.
Almanya doğumlu Çınar, son olarak Adanaspor formasını terletmişti.
Dükkanında çekilen fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Orkan Çınar'ın yeni mesleği futbolseverleri şaşırttı.