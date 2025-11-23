Yeni Şafak
Beşiktaş’ın Samsunspor’a karşı galibiyet hasreti 20 yıla çıktı

19:2523/11/2025, воскресенье
IHA
Beşiktaş, Dolmabahçe’de rakibini ligde son olarak 2 Ekim 2005 tarihinde yenmişti.
Beşiktaş, Dolmabahçe’de rakibini ligde son olarak 2 Ekim 2005 tarihinde yenmişti.

Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ın rakibine karşı galibiyet hasreti 20 yıla çıktı. Siyah-beyazlılar, rakibine karşı ligde son iç saha galibiyetini 2 Ekim 2005 tarihinde 3-2’lik skorla almıştı.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla siyah-beyazlıların rakibine karşı olan galibiyet hasreti de sürdü. Kartal, Samsun temsilcisini konuk ettiği son 4 mücadeleden 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı.


Dolmabahçe’de rakibini ligde son olarak 2 Ekim 2005 tarihinde 3-2’lik skorla mağlup eden Beşiktaş’ın galibiyet hasreti 20 yıla çıkmış oldu.



#Beşiktaş
#Samsunspor
#Süper Lig
