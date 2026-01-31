Yeni Şafak
Beşiktaş'ın yeni transferi ilk maçında kızardı

Beşiktaş'ın yeni transferi ilk maçında kızardı

21:4231/01/2026, Cumartesi
G: 31/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kristjan Asllani ilk maçında kırmızı kart gördü.
Kristjan Asllani ilk maçında kırmızı kart gördü.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olan Arnavut kanat oyuncusu Kristjan Asllani, çıktığı ilk lig maçında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 20. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı.

Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kristjan Asllani ilk kez süre aldı.

76'ncı dakikada oyuna dahil olan Arnavut kanat oyuncusu rakibine yaptığı müdahalenin ardından 82'nci dakikada VAR incelemesi sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

23 yaşındaki futbolcu kariyerindeki ilk kırmızı kartı görmüş oldu. Kararın ardından takım arkadaşları Asllani'nin yanına gelerek oyuncuya destek oldu.



