Beşiktaşlılar başkan Serdal Adalı'ya tepkili: Maç önü ve sırasında protesto

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında TÜMOSAN Konyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ta, maç öncesi ve maç sırasında tribünlerin tepkisi dikkat çekti. Siyah-beyazlı taraftarlar, başkan Serdal Adalı ve yönetimi istifaya davet etti.

Karşılaşma öncesinde ilk 11’in anonsu sırasında tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Futbolcu isimleri okunurken bazı taraftarlar oyunculara destek verirken, bir bölüm taraftar ise ıslıkla protestoda bulundu.

Tüpraş Stadı’nda maç öncesi atmosfer oldukça gergindi. Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma başlamadan önce hep bir ağızdan “Yönetim istifa” tezahüratları yaparak kulüp yönetimine tepkilerini dile getirdi.





Öte yandan siyah-beyazlı tribünler, teknik direktör Sergen Yalçın’a ise destek verdi. Maçtan dakikalar önce tribüne davet edilen Sergen Yalçın, taraftarların çağrısına karşılık vererek tribünleri selamladı. Bu anlar, statta kısa süreli alkış ve tezahüratlarla karşılandı.











