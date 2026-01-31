Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaşlılar başkan Serdal Adalı'ya tepkili: Maç önü ve sırasında protesto

Beşiktaşlılar başkan Serdal Adalı'ya tepkili: Maç önü ve sırasında protesto

20:2631/01/2026, Cumartesi
G: 31/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Beşiktaş tribünleri maç önü protestoya başladı.
Beşiktaş tribünleri maç önü protestoya başladı.

Beşiktaş’ın Konyaspor’u konuk ettiği karşılaşma öncesi ve sırasında siyah-beyazlı taraftarlar yönetimi istifaya çağırırken, ilk 11’i ıslıkla protesto edip teknik direktör Sergen Yalçın’a destek verdi.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında TÜMOSAN Konyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ta, maç öncesi ve maç sırasında tribünlerin tepkisi dikkat çekti. Siyah-beyazlı taraftarlar, başkan Serdal Adalı ve yönetimi istifaya davet etti.

Karşılaşma öncesinde ilk 11’in anonsu sırasında tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Futbolcu isimleri okunurken bazı taraftarlar oyunculara destek verirken, bir bölüm taraftar ise ıslıkla protestoda bulundu.

Tüpraş Stadı’nda maç öncesi atmosfer oldukça gergindi. Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma başlamadan önce hep bir ağızdan “Yönetim istifa” tezahüratları yaparak kulüp yönetimine tepkilerini dile getirdi.


YouTube
Beşiktaşlılar başkan Serdal Adalı'ya tepkili: Maç önü ve sırasında protesto
Spor / Futbol
31 Ocak, Cumartesi

Öte yandan siyah-beyazlı tribünler, teknik direktör Sergen Yalçın’a ise destek verdi. Maçtan dakikalar önce tribüne davet edilen Sergen Yalçın, taraftarların çağrısına karşılık vererek tribünleri selamladı. Bu anlar, statta kısa süreli alkış ve tezahüratlarla karşılandı.




#Beşiktaş
#TÜMOSAN Konyaspor
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT Benzeri Erken Emeklilik Şeması Ortaya Çıktı! 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Erken Emeklilik Prim Yaş Tablosu Oluştu