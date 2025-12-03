Beşiktaş'la ilgili olay iddia: Sergen Yalçın'ın yerine şaşırtan isim

Mental sağlığına odaklanmak için bir süredir futboldan uzak kalan Brezilyalı teknik direktör Tite’nin, Beşiktaş ile ileri düzey görüşmeler yürüttüğü iddia edildi.





Brezilya basınından Rádio Bandeirantes muhabiri Luis Fabiani, tecrübeli çalıştırıcının Türkiye’den gelen teklife sıcak baktığını öne sürdü. Habere göre Tite’nin olası Türkiye macerasında, eski Avai teknik direktörü Vinicius Bergantin yardımcı antrenör olarak görev alacak.









Anksiyete krizi nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı





Eylül 2024’te Flamengo’dan ayrıldıktan sonra sahalardan uzak kalan Tite, Nisan 2025’te Corinthians’a dönüş için hazırlanmış ancak yaşadığı ağır anksiyete krizi nedeniyle bu plan gerçekleşmemişti. Uzun süredir toparlanma sürecinde olan deneyimli teknik adamın yeniden çalışmaya hazır olduğu aktarıldı.





"Geri döndüm" mesajı verdi





Tite’nin geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı, "Geri döndüm! Kendime baktım, ailemle vakit geçirdim ve teknik direktörlük görevine dönmeye hazırım" açıklaması da iddiaları güçlendirdi.





Brezilya Milli Takımı’yla altı yılda yüzde 80’lik başarı oranı yakalayan (81 maçta 60 galibiyet) Tite, Corinthians’ta kazandığı Libertadores ve Dünya Kulüpler Kupası zaferleriyle ülke futbol tarihinde önemli bir yer edinmişti.





Brezilya kaynaklarının iddiasına göre Beşiktaş, teknik direktör adayları arasında Tite’yi güçlü seçeneklerden biri olarak değerlendiriyor.

Siyah-beyazlılardan ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.



















