Beşiktaşlı taraftarlardan Şenol Güneş'e büyük tepki

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısında ilk yarıda 3-0 öne geçmesine rağmen ikinci devrede yediği gollerle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmada yakaladığı fırsatı değerlendiremeyen Beşiktaş'ta taraftarlar, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Bazı taraftarlar, ikinci yarıda oyuna müdahale edemediği gerekçesiyle tecrübeli teknik adama tepkide bulundu.

Hatırlanacağı üzere milli takımın başına geçeceği konuşulan Şenol Güneş'in bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalar da siyah beyazlı taraftarlar arasında tepki çekmişti.

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