SÜPER LİG

Beşiktaşlı taraftarlardan Şenol Güneş'e büyük tepki

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Mücadele sonrasında siyah beyazlı taraftarlar uzun süredir destekledikleri Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
Burak Yılmaz ve Şenol Güneş.

Burak Yılmaz ve Şenol Güneş.

Fotoğraf: MURAD SEZER / Reuters

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısında ilk yarıda 3-0 öne geçmesine rağmen ikinci devrede yediği gollerle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmada yakaladığı fırsatı değerlendiremeyen Beşiktaş'ta taraftarlar, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Bazı taraftarlar, ikinci yarıda oyuna müdahale edemediği gerekçesiyle tecrübeli teknik adama tepkide bulundu.

Hatırlanacağı üzere milli takımın başına geçeceği konuşulan Şenol Güneş'in bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalar da siyah beyazlı taraftarlar arasında tepki çekmişti.

Güneş yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı zorlanıyor

  • Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Fenerbahçe karşısında dördüncü kez beraberlikle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, takımda dördüncü sezonunu geçiren Güneş dönemindeki 8 Fenerbahçe maçında ayrıca ikişer galibiyet ve yenilgi aldı.

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