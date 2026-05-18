Beşiktaşlı yıldızdan Sergen Yalçın'a olay gönderme: Ayrılır ayrılmaz paylaştı

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ayrılığının ardından yıldız ismin sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Eşiyle birlikte araçta kahve içerken yaptığı bir paylaşım, Sergen Yalçın'a gönderme olarak yorumlandı.
Beşiktaş’ta sezonun tamamlanmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Yönetimle yapılan görüşmede istifasını sunan deneyimli teknik adamın görevi bırakmasının ardından yaşanan gelişmeler gündemi hareketlendirdi.
Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrası takımın Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny’den gelen sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Cerny, eşiyle birlikte araçta kahve içerken yaptığı bir paylaşımı, kendi hesabından yeniden yayınladı. Bu paylaşım kısa sürede taraftarlar arasında geniş yankı buldu.
Sosyal medyada bazı siyah-beyazlı taraftarlar, paylaşımı “keyifler yerinde” yorumlarıyla değerlendirirken, Cerny’nin geçmişte Sergen Yalçın ile yaşadığı iddia edilen fikir ayrılıkları da yeniden gündeme taşındı.
Oyuncunun daha önce teknik direktörün görevde kalması halinde yeni sezonda ayrılmak istediği yazılmıştı.