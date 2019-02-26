SÜPER LİG

Beşiktaşlı yöneticiden olay Şenol Güneş beğenisi

Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, teknik direktör Şenol Güneş için yapılan sert eleştiriyi sosyal medya hesabından beğenmesi dikkati çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Güneş yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon oynadığı 3 derbi maçta 5 puan topladı.

Güneş yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon oynadığı 3 derbi maçta 5 puan topladı.

Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu / AA

Fenerbahçe karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı camiada ciddi şekilde eleştirilmeye başlandı. Beşiktaş Kulübü yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı beğeniyle tepkisini ortaya koydu.

Yazıcıoğlu, Fırat Günayer'in Şenol Güneş'i ima ederek attığı, "Burası alternatif ya da diğer seçenek olamayacak kadar büyük bir kulüp. Aklı Beşiktaş’ta olmayan kim varsa gidebilir" ifadelerinin yer aldığı tweeti beğendi.

  • Milli takımın başına geçeceği konuşulan Şenol Güneş'in bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalar da siyah beyazlı camiada tepkiyle karşılanmıştı.

İşte Mahmutyazıcıoğlu'nun yaptığı o beğeni;


Şenol Güneş taraftarla tartıştı
Şenol Güneş taraftarla tartıştı

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile kendi sahasında 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'e siyah beyazlı bir taraftar tepki gösterdi.Müsabakanın ardından takımla birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne dönen Güneş, tesislerden arabasıyla ayrılırken taraftarın tepkisine maruz kaldı. Siyah beyazlı bir taraftar Güneş'e, "Fenerbahçe'den korkulmaz" derken, deneyimli çalıştırıcı, "Burası benim evim, senin evinde sana tepki gösterseler sen ne yaparsın? Evine gelince tepki göstermiyorsun, burada gösteriyorsun" şeklinde yanıt verdi.- Taraftar: Fenerbahçe&#39;den korkulmaz. Fenerbahçe hak etti. Fenerbahçe&#39;ye alkış.- Şenol Güneş: Burası benim evim ya. Evine geldiği zaman sana tepki gösterdiklerinde ne yaparsın?Derbi maç sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir taraftar arasında tartışma yaşandı. pic.twitter.com/OdJfGYvUOC&mdash; TRT Spor (@trtspor) 25 Şubat 2019

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