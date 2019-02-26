Beşiktaşlı yöneticiden olay Şenol Güneş beğenisi

Fenerbahçe karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı camiada ciddi şekilde eleştirilmeye başlandı. Beşiktaş Kulübü yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı beğeniyle tepkisini ortaya koydu.

Yazıcıoğlu, Fırat Günayer'in Şenol Güneş'i ima ederek attığı, "Burası alternatif ya da diğer seçenek olamayacak kadar büyük bir kulüp. Aklı Beşiktaş’ta olmayan kim varsa gidebilir" ifadelerinin yer aldığı tweeti beğendi.

Milli takımın başına geçeceği konuşulan Şenol Güneş'in bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalar da siyah beyazlı camiada tepkiyle karşılanmıştı.

İşte Mahmutyazıcıoğlu'nun yaptığı o beğeni;



