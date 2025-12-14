Beşiktaşlılar Trabzonspor maçında çılgına döndü: "Bu gece sözleşmesini feshedin"

Süper Lig 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelede net bir fırsattan yararlanamayan siyah-beyazlıların futbolcusu, karşılaşma sonrası taraftarları tarafından sosyal medyada büyük tepki gördü.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 16. haftasında konuk olduğu Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı.
Siyah-beyazlı ekip, 38. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı mücadelede 3-1'lik skoru koruyamadı ve sahadan bir puanla ayrıldı.
Maçın ardından Beşiktaş taraftarları, futbolcuları Jurasek'i topa tuttu. Beşiktaş'ın 3-2 önde olduğu dakikalarda gelişen kontra atakta topu iyi taşıyan Çek futbolcu, müsait durumda Tammy Abraham'a pasını veremedi ve mutlak bir fırsatı tepti.
Sonraki dakikalarda Trabzonspor, Zubkov ile skoru 3-3'e getiren golü kaydetti. Ardından Beşiktaşlı sporseverler Jurasek için sosyal medya üzerinden sert yorumlar yaptı.