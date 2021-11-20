Beşiktaş'ta Fikret Orman gerginliği: "Kaçma, hesap ver!"

Beşiktaş'ta Olağan Divan Kurulu toplantısına kulübün bir önceki başkanı Fikret Orman da katıldı. Orman’a kendi dönemindeki bazı yöneticiler de eşlik etti.

Toplantıda konuşma yapan Fikret Orman, Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine geçmiş açıklamaları nedeniyle cevap verdi.

Orman'ın Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;

"Buraya gelmeden önce 'hesap soracak' tarzı şeyler ve alakam olmayan röportajlar gördüm. Ben 40 seneye yakın, 38 senedir kongre, 18 senedir de divan kurulu üyesiyim. Ben yaptığım konuşmalarda Beşiktaşlıyız, divan kurulundayız bilincinde oldum. Beşiktaş'a yakışmayacak üsluba hiçbir divan kurulu üyesinin müsaade etmeyeceğini, benim de böyle bir niyette olmadığımı belirtmek isterim."

"Dedikodu çıkmasın diye gelmedim"

"Neden bu zamana kadar gelmedin?' dendi. Pandemi vardı zaten. Benim bıraktığımdan bu yana ikinci divan toplantısı bu. Öncekine gelmeye niyetlenmiştim ama sezon başı olduğu için dedikodu çıkmasın diye katılmadım."





"Ben kimsenin taşeronu değilim"

"Başkana cevap ver' diyen büyüklerimiz oluyor. Ben kimsenin taşeronu değilim. Ben eski başkanım, divan kurulu üyesiyim. Fikri olan varsa çıksın söylesin. Kimsenin bana ihtiyacı yok. Kimsenin ifadelerini kullanmak gibi bir niyetim de yok."

"Dışarıdan kolay gözükür ama öyle değil"

"Ben senelerce başkanlık yaptım. Başkanlığın, yönetim kurulu üyeliğinin nasıl zorluk olduğunu iyi bilirim. Çok zor şu anda. Döviz almış başını gidiyor, kontratlar var... Uykusuz geçirdiğiniz günler olur. Dışarıdan kolay gözükür ama öyle değildir."

"35 defa benimle ilgili konuşmuş"

"Sayın başkan geçen seferki divanda benimle alakalı çok ifade kullanmadığını söyledi ama ben saydım, 35 defa benimle ilgili konuşmuş. Ben ise 2 defa konuştum. Bir tanesi yönetim tarafından ibra edilmediğimde oldu. İkincisi de hocayla alakalı tazminat olayı olunca çocuklarım TT oldun dedi, ondan dolayı konuştum. Beşiktaş'ı germek gibi bir niyetim yok ama damarıma çok gelindiğinde üzülüyorum."

"Neden ibra edilmedi o zaman?"





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"İbra etmemek ne demektir? İbra etmezsiniz, bir şey vardır, gidersiniz mahkemeye. Mahkemeye gidildi mi, gidilmedi. Neden ibra edilmedi o zaman? Benim itibarımla oynamanın kimseye kazandıracağı bir şey yoktur. Büyüklerimizden böyle görmedik."

"Bu muhalefet kim?"





"Başkan arada konuşmalarında 'Muhalefet şöyle yapıyor' diyor. Bu muhalefet kim? Benden bahsediliyorsa bunun açıklıkla ifade edilmesi lazım. Ben böyle işlerin içine asla girmem. Ben, bana yaptırıldığı gibi kimseye küfür falan, taraftarlarla organizasyonlar yapmadım. Ben sanki başka bir yere hizmet ettim. Ben sanki gavuristandan geldim ya! Ben sizin aranızdan geldim."

"Ne emekler döktüm şuralara"

"Ne beklerdim kendimle alakalı? Raporun açıklanacağını duydum, çok sevindim. Ne emekler döktüm şuralara. Bu yapılan dedikoduları hiç hak ettik mi ya? Takdir edilecek bir şey konuşulacakken geriye dönüp dönüp..."

"Bir kişiye 100 lira ödeme yapmadım"





"Şimdi krediler alındı. Onların hepsinde ne uğraşmalarımız var. Menajerlere ödemeler yaptırmışım. Bırakın menajeri bir kişiye 100 lira ödeme yapmadım. Ben para bulma tarafındaydım. Hangi menajere ödeme yaptırmışım? Ben başka yerden mi geldim? Ben uğraştığım her şey için Beşiktaş için uğraştık. Bu işlerde Ahmet Bey'in çok emeği var. Şimdi inkar ediyor ama beraber yaptık."

Ljajic-Ghezzal kıyaslaması

"Adem Ljajic ilk geldiği sene iyi oynadı. Biz de bonservisini aldık. Ghezzal geçen seneki gibi oynuyor mu? Hayır. Şimdi yönetim yanlış mı yapmış oldu? Futbolun içinde bunlar var."

"Bel altı konuşmak Beşiktaş'a yakışmaz"

"Beşiktaş'a başkan olmak kıskanılan bir şeydir. Bizim de başımıza geldi. Arkadan konuşmalar olur. Bel altı konuşmak Beşiktaş'a yakışmaz."

"Ne yaptıysak Beşiktaş için yaptık"





"Biz kendi dönemimizde ne yaptıysak Beşiktaş için yaptık. Şu anki yönetimin yaptığı gibi. Bugün borçların bu düzeyde olmasına benim katkım var, TL'ye çevirttim borçları."

Kimseyi dinlemeden ayrıldı, gerginlik çıktı

Fikret Orman, konuşmasını yaptıktan sonra kimseyi dinlemeden toplantı salonundan ayrıldı. Üyeler bu duruma tepki gösterirken Orman'a, 'Gel buraya kaçma, hesap ver" diye çıkıştı. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından toplantı kaldığı yerden devam etti.

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