Beşiktaş'ta ilk aday Hürser Tekinoktay

Beşiktaş’ta mayıs ayında gerçekleşen genel kurulda Fikret Orman’a karşı rakip olan ve bin 617 oy toplayan Hürser Tekinoktay, Orman’ın istifa açıklamasının ardından adaylığa hazırlanıyor.

Yarın gerçekleşecek olan yönetim kurulu toplantısını beklemek isteyen Hürser Tekinoktay, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada "Öncelikle yarınki toplantının sonucuna bakmak gerekiyor. Benim başkan adaylığım konusuna gelirsek, zaten 4 ay önce aday olmuş birisinin, normal olarak bu süreçte aday olması bekleniyor. Yapacağım değerlendirmelerin ardından ben de gerekli açıklamaları yapacağım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan istifa edeceğini açıklayan Fikret Orman'ın yerine ismi geçen 5 aday Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, mevcudiyetinin kulübe zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı. Orman'ın sürpriz istifa kararının ardından yeni başkanın kim olacağı sorusu merak konusu oldu. Siyah-beyazlı kulüpte başkan adaylığı için Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Yıldırım Demirören, Hürser Tekinoktay ve İsmail Ünal'ın isimleri ön plana çıktı. En güçlü aday ÇebiFikret Orman'ın eski yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan Ahmet Nur Çebi'nin adaylığını açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor. Orman'ın yeni yönetiminde görev almayı istemeyen Çebi, daha önce yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ta başkan olmak istediğini ifade etmişti. Camia ile ilişkileri iyi seviyede olan Çebi, en güçlü aday olarak öne çıkıyor. Demirören zayıf ihtimalTFF ve Beşiktaş eski başkanı Yıldırım Demirören'in de aday olabileceği iddialar arasında yer aldı. Ancak Demirören'in adaylığının zayıf bir ihtimal olduğu belirtiliyor. Yıldırım Demirören, hafta içinde yaptığı açıklamada, "Çok fazla işim gücüm var. Fikret Orman devam etmeli ve görev süresini bitirmeli" ifadelerini kullandı. Serdal Adalı'nın ismi potansiyel adayFikret Orman'ın yeni yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan Serdal Adalı'nın da adı adaylar arasında geçiyor. Adalı daha önce Beşiktaş başkanlığı için adaylığını koymuş ancak yarışta Fikret Orman'a kaybetmişti. 'Serdal Adalı' isminin potansiyel başkan adayı olduğu ifade ediliyor. Hürser Tekinoktay yeniden deneyebilirSon yapılan seçimli genel kurulda aday olan Hürser Tekinoktay'ın da yeniden aday olabileceği gelen bilgiler arasında. Son seçimde Fikret Orman'la yarışa giren Tekinoktay, 2 bin 882'ye bin 617 oyla seçimi kaybetmişti. En zayıf aday: İsmail ÜnalBeşiktaş başkanlığı için adı geçen bir diğer isim ise İsmail Ünal. Ünal, siyah-beyazlı kulüpte daha önce BJK Yönetim Kurulu Üyeliği ve BJK Genel Sekreterlik görevlerini üstlenmişti. Beşiktaş'ın tüzüğüne göre başkanın görevi bırakması durumunda, seçime 6 aydan fazla süre varsa olağanüstü seçim kararı alınır. Seçim tarihine kadar da mevcut yönetim kurulu, ikinci başkanın başkanlığında seçime kadar görevi yürütür.Video: Fikret Orman: Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa etti Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulüpteki görevini tamamlamayı düşündüğünü söyledi. Beşiktaş'ta kan değişikliğine ihtiyaç var diyen Orman, yarın olağanüstü toplanacaklarını belirtti.Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle;"Stat yapılırken hayatımı burada geçirdim her tuğlada emeğim var"Buradaki tek amacım Beşiktaş'a hizmet etmek oldu, başka bir amaç için burada bulunmadım. Ben Beşiktaş başkan olduğum sürece kimsenin kaldıraç noktası olmadım tribünlerle bir yere gelmedim tüm desteğimi Beşiktaş taraftarından aldım. Başkanlık süresinde kimseye askıntı olmadım kimseden bir şey istemedim hiçbir kampanya yapmadım. Stadı 1 sene içinde 2 üzerinde kurumdan geçer izin aldık ortada hiçbir izin yok Cumhurbaskanımız bize çok destek oldu. Stat yapılırken hayatımı burada geçirdim her tuğlada emeğim var. İzinleri aldık, stadı yaptık. 2 sene göçebe gibi oynadık. FFP yüzünden Avrupa'ya gidemedik. Beşiktaş'ın geliri yoktu. "Namusumuzla irdelendik"Taraftar gruplarından destek istemedim zaten destek de görmedik. Hatırlıyorum Olimpiyat'ta bir maçta geriye düşünce tribünler boşalmıştı. Futbol takımımıza birçok star oyuncuyu kattık. Mario Gomez'ler, Demba Ba'lar geldi. Bu süreçte Beşiktaş taraftarıyla hep beraberdik. Türkiye'nin her yerine gittik. Çorum, Van, Kars, Uşak... Beşiktaşlıları bir araya getirmek için yaptım bunları. Beşiktaş TV'yi kapattık ama müthiş bir yer yaptık burayı. Geçen sene iç dinamiklerle uğraşmak zorunda kaldık. Kısır çekişmeler, sosyal medyadan insanları örgütlemek... Dışarıdan anlatılmaz, bunlarla muhatap olmak çok yorucu bir şey. Namusumuzla irdelendik ve bu bir tezahürat haline geldik. Artık anlamaya başladım. Pusu kültüründen işler daha farklı noktaya gitmeye başladı. Artık hep bir olumsuzluk var. İnsanlar mutsuz."Beşiktaş'taki görevimi tamamlıyorum"Ben bu süreci yaparken hep Beşiktaş'a faydam olsun diye yaptım, kimseyle kavga etmedim. Ettiklerimle de Beşiktaş menfaatleri için ettim. Kavgam Beşiktaş'la alakalıydı. Artık o süreçten sonra da 'Ben bu işi neden yapıyorum?' diye kendimi sorgulamaya başladım. Benim mevcudiyetimin Beşiktaş'a zarar verdiğini görüyorum. Beşiktaş'ta bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Yarın Beşiktaş yönetimini toplayacağım. Beşiktaş'taki görevimi tamamlıyorum. Ben kimseye bir kötülük yapmadım. Ne yaptıysam Beşiktaş için yaptım. Helal hoş olsun.Video: Fikret Orman: Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum

