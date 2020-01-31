Beşiktaş'ta imza sırası Lucescu'da

Beşiktaş’ta, teknik direktörlüğe Sergen Yalçın’ın getirilmesinin ardından, camiada oluşan kara bulutlar dağılmaya başladı. Siyah-beyazlı taraftarların gelişine çok sevindiği Sergen Yalçın’ın ardından yeni bir gelişme daha yaşanıyor. Beşiktaş’a danışmanlık yapan İbrahim Altınsay ile Futbol A.Ş. yöneticisi Cenk Sümer, Mircea Lucescu ile görüşmek üzere Bükreş’e gitti.

Rumen teknik adam için düşünülen pozisyon ise futbol danışmanlığı. Rumen hocanın milli takım teknik direktörlüğüne getirildiği dönemde yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte çok ciddi bir araştırma ekibi kurması ve Türkiye’de genç oyunculardan oluşan 150 kişilik bir listeye sahip olması, sportif direktörlük konusunda ilk tercih olmasına sebep oldu.

Sergen Yalçın yuvaya döndü pic.twitter.com/i4nVSANNRQ — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 30, 2020

Sergen Yalçın kabul etti

Beşiktaş yönetimi, Abdullah Avcı’nın görevden ayrılmasının ardından Sergen Yalçın ile görüşme masasına oturduğunda, kafasndaki Lucescu modelini genç teknik adama anlattı. Sportif direktör istemediğini ancak sadece Lucescu’ya evet diyeceğini belirten Sergen Yalçın, bu konuda ikna oldu. Mircea Lucescu’nun da İstanbul’u çok sevdiği, eşinin de Tükiye’ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Daha önce 2002-2003 yılında Beşiktaş’ta teknik direktörlük yapan ve siyah-beyazlı takıma 100. yıl şampiyonluğunu yaşatan 74 yaşındaki teknik adam, daha sonra da Galatasaray’ı ve A Milli Takım’ı çalıştırmıştı.