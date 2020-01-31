SÜPER LİG

Beşiktaş'ta imza sırası Lucescu'da

Teknik direktörlüğe Sergen Yalçın’ı getiren ve taraftarlarda büyük heyecan oluşturan Beşiktaş yönetimi, şimdi de eski hocası Mircea Lucescu’yu ikna etmeye çalışıyor. Rumen teknik adamla görüşmek üzere Bükreş’e giden siyah-beyazlı yöneticiler, tecrübeli teknik adamdan danışmanlık isteyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mircea Lucescu son olarak A Milli Futbol Takımımızı çalıştırmıştı.

Mircea Lucescu son olarak A Milli Futbol Takımımızı çalıştırmıştı.

Beşiktaş’ta, teknik direktörlüğe Sergen Yalçın’ın getirilmesinin ardından, camiada oluşan kara bulutlar dağılmaya başladı. Siyah-beyazlı taraftarların gelişine çok sevindiği Sergen Yalçın’ın ardından yeni bir gelişme daha yaşanıyor. Beşiktaş’a danışmanlık yapan İbrahim Altınsay ile Futbol A.Ş. yöneticisi Cenk Sümer, Mircea Lucescu ile görüşmek üzere Bükreş’e gitti.

Rumen teknik adam için düşünülen pozisyon ise futbol danışmanlığı. Rumen hocanın milli takım teknik direktörlüğüne getirildiği dönemde yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte çok ciddi bir araştırma ekibi kurması ve Türkiye’de genç oyunculardan oluşan 150 kişilik bir listeye sahip olması, sportif direktörlük konusunda ilk tercih olmasına sebep oldu.

Sergen Yalçın kabul etti

Beşiktaş yönetimi, Abdullah Avcı’nın görevden ayrılmasının ardından Sergen Yalçın ile görüşme masasına oturduğunda, kafasndaki Lucescu modelini genç teknik adama anlattı. Sportif direktör istemediğini ancak sadece Lucescu’ya evet diyeceğini belirten Sergen Yalçın, bu konuda ikna oldu. Mircea Lucescu’nun da İstanbul’u çok sevdiği, eşinin de Tükiye’ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

  • Daha önce 2002-2003 yılında Beşiktaş’ta teknik direktörlük yapan ve siyah-beyazlı takıma 100. yıl şampiyonluğunu yaşatan 74 yaşındaki teknik adam, daha sonra da Galatasaray’ı ve A Milli Takım’ı çalıştırmıştı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Sergen Yalçın coşkulu Beşiktaş taraftarıyla b...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.