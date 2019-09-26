Beşiktaş’ta kritik gün

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın görevi bırakacağını açıklaması üzerine siyah-beyazlı camiada hareketli saatler yaşanmaya başladı. Başkan Fikret Orman’ın önceki gün “Çok mücadele ettim. Yorgun değilim ama kırgın ve üzgünüm. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’le görüşerek, görevi bırakacağız. Beşiktaş’a yaptıklarım helal olsun. Yönetim kurulunu olağanüstü toplayacağım” açıklamasının ardından, gözler yapılacak toplantıya çevrildi.

BİR YILDA 3 KONGRE

Beşiktaş’ta dün yapılması planlanan ve merakla beklenen yönetim kurulu toplantısı bugüne ertelendi. Beşiktaş Yönetimi, Fikret Orman başkanlığında son kez toplanacak. Zirvenin ardından seçim kararının açıklanması bekleniyor. Vodafone Park’taki yönetim kurulu toplantısının ardından olağanüstü seçim kararının tarihi de belli olacak. Beşiktaş’ta bundan 1 yıl önce olağanüstü kongre kararı alıp Eylül ayında 4’üncü kez başkan olan, ardından Mayıs ayındaki olağan kongrede de 5’inci kez başkan seçilen Fikret Orman’ın görevi bırakma kararından sonra, kulüpte bir ay içinde yeniden kongre yapılacak. Bugün gerçekleştirilecek olağanüstü yönetim kurulu toplantısından sonra da siyah-beyazlıların yeni yol haritası resmen ilan edilecek.

ADAYLAR BAŞKANI BEKLİYOR

Başkan Fikret Orman’ın görevi bırakacağını açıklamasından sonra Beşiktaş’ta doğal olarak kongre kulisleri de hemen başladı. Ancak başkan adayları şu an için temkinli konuşuyor ve resmi açıklamanın yapılmasını bekliyor. Fikret Orman’ın istifa etmesi halinde başkan adayı olacağını daha önce defalarca açıklayan eski ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, seçim için akla gelen ilk isim. Çebi’nin kendisine yakın kişilerle yaptığı ilk değerlendirmelerde yönetimin açıklayacağı resmi kararı beklediği ve yarından sonra resmen çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Serdar Bilgili döneminin yöneticisi ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı olan İsmail Ünal da tıpkı Ahmet Nur Çebi gibi bugün açıklanacak resmi süreci bekliyor.

Siyah-beyazlılarda mevcut 2. Başkan Serdal Adalı’nın yanı sıra, Hürser Tekinoktay’ın da başkanlık için aday olması bekleniyor. İsmi geçen diğer adaylar ise Ali Gültiken, Ethem Sancak ve Yıldırım Demirören.

#Beşiktaş Kulübü Başkanı #FikretOrman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı. pic.twitter.com/i7w9w1gwf4 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 24 Eylül 2019