Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı

Fikret Orman başkanlığında Vodafone Park'taki kulüp binasında yapılan toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan yönetim kurulu üyesi Deniz Atalay, "Olağanüstü seçimli bir genel kurul kararı aldık. İlk toplantımız 13 Ekim tarihinde olacak. Çoğunluk sağlanmazsa 20 Ekim olarak gerçekleşecek. Beşiktaş camiasına hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Fikret Orman: İstifa ediyorum Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, mevcudiyetinin siyah-beyazlı kulübe zarar verdiğini belirterek, görevinden istifa edeceğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpte göreve geldikleri andan itibaren yaptıklarını dile getiren Orman, “Beşiktaş’ta hep iç dinamiklerle uğraşmak zorunda kaldık. Kısır çekişmeler, kulübün yönetimini insanlara farklı göstermek, sosyal medyadan insanların örgütlenmesi... Bunlara muhatap olmak insanı kıran bir şey. Ben ve arkadaşlarım bu kadar emek dökerken, bunlarla muhatap olmak çok yorucu. Yaklaşık bir sene önce bunlar başladı. Ben o güne kadar Türkiye’nin en iyi ekonomicisiyken, namusumuzla irdelenmeye ve tezahürat haline getirilmeye başlandık. Bu bir pusu kültürüydü” diye konuştu. Zor zamanlarda kulübe zarar gelmemesine çalıştıklarını aktaran Orman, “Fenerbahçe ile olaylı bir kupa maçımız vardı. O maça çıkmadık. ‘O maça çıkmayın, 10 sene şampiyon olmayın.’ diyenler, ligi dördüncü bitirdikten sonra ‘Yönetim uyuma, kulübüne sahip çık.’ demeye başladı. Ben de o süreçte pusu kültüründen işin başka bir rotaya gittiğini anladım” ifadelerini kullandı.KAVGAM BEŞİKTAŞ İÇİNDİ“Elimizden geldiğince Beşiktaş’a hizmet ettik, vicdanen iyi şeyler yaptığımıza inanıyorum” diyen Fikret Orman, “Son süreçteki negatiflik ve mutsuzluk, şiddetle bana yansımaya döndü. Cep telefonumun eklendiği küfür grupları kuruyorlar. Sosyal medya üzerinden bana ve aileme ataklar yapıyorlar. Çalışanlar, yöneticiler ve aileleri hedef alınıyor. Her şeyi Beşiktaş’a ve Beşiktaşlılara faydam olsun diye yaptım. Kimse ile kavga etmedim, ettiysem Beşiktaş için ettim. Yanlı olanların yanlarını göstermeye çalıştım. Kavgam Beşiktaş ile alakalıydı. Her şeyi Beşiktaş sevgisi için yaptım. Bundan sonra da ‘Bu işi neden yapıyorum?’ diye kendi kendime sorgulama sürecini yaşadım. Devamlı olarak kendimi motive etmeye çalıştım. Son seçime girerken aday olup olmamayı düşünüyordum. Ancak ben olmasaydım, Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan anlaşmanın yapılması çok zordu. Bunun mimarlarından biriydim. Onun yapılması lazımdı. Tesisleri yapmamız lazımdı. Hoca ile ayrılmıştık, yeni bir hoca bulmamız, maliyetlerin düşürülmesi, radikal kararlar alınması gerekiyordu. Bunları hiç çekinmeden yaptık. Fakat çok mücadele etmeme rağmen camia bütünlüğünü sağlayamadık” şeklinde konuştu. KAN DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYAÇ VARFikret Orman, son 2 yılda yaşadıklarının kendisini kırdığını ve üzdüğünü belirterek, siyah-beyazlı camiada bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu söyledi. Beşiktaş için çok mücadele ettiklerini vurgulayan Orman, “Görüyorum ki enerjim buna yetmiyor. Bu yorgunluk olarak algılanmasın. Yorgun değilim ama kırgın ve üzgünüm. Bu kadar emek dökmüş, somut icraatlar yapmış birisiyim ama namusumuzla sorgulanır hale geldik. Küfürler, kıyametler var. Ne kötülük yaptım? Ayrılan yöneticiler de böyle. Beşiktaş ile alakalı hırsların olmasını normal karşılıyorum ama Beşiktaş’ın mutsuzluğu üzerine bir şey beklemek doğru gelmedi. Maçlara gidiyorum. ‘Fikret gol gol gol’ diye bağırıyorlar. Şehirlere gidiyorum sosyal medya üzerinden gencecik çocukları örgütlüyorlar, 10 kişiyi bağırttırıp yayınlıyorlar. Demek ki bir kan değişikliğine ihtiyaç var” dedi. KÜFÜRLERİ HAK ETMİYORUZGörev süresinde her şeyi Beşiktaş için yaptığını anlatan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Milletin bize küfürlerini hak etmiyoruz” dedi. 35 senelik kongre üyesi, 15 senelik de divan kurulu üyesi olduğunu belirten Orman, “Hayatım Beşiktaş’ın içinde geçti. Sporculuk yaptım. Bacağımda bıçak yaraları vardır, Beşiktaş için kavga ettim. Bana küfür eden arkadaşların hiçbiri doğmamışken bu işin içindeydim. Kimseye taviz vermedim. Hiçbir taraftar grubuna taviz vermedim. Yapılandırma yapıldı, bütçe düşürüldü. Beşiktaş’ın yeni bir enerjiye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ben de bu kırgınlık var. Bütün bunları camia olarak ortadan kaldıramadık. Demek ki problem bende. Çok sevdiğim arkadaşlarımın, dostlarımın, gazetecilerin, bana iltifatlar düzenlerin arkamdan neler yaptıklarını gördüğümde, insanların örgütlenmesini gördüğümde, daha büyük kırgınlıklar yaşamaya başladım. Kimseye bir kötülük yapmadım. Ne yaptıysam Beşiktaş için yaptım, helal olsun” ifadelerini kullandı.KULÜPTE NEGATİF BİR HAVA VARFikret Orman, mevcudiyetinin Beşiktaş’a zarar verdiği belirterek, “Çok düzgün ve önemli bir hocamız, çok iyi bir takımımız var. Mevcudiyetimin Beşiktaş’a zarar verdiğini görüyorum. Şu andaki negatif hava çoğunlukla benim üzerimden yürüyor. Ben bu işe Beşiktaş menfaatleri, Beşiktaş aşkı ve hizmet için girdim. Bunları da iyi yaptığımı düşünüyorum. Yarın (bugün) yönetim kurulunu olağanüstü toplayacağım ve divan başkanımız Tevfik Yamantürk ile konuşacağım. Beşiktaş’taki sürecimi tamamlıyorum. Bundan sonraki süreci seçime kadar divan mı götürecek, yoksa olağanüstü genel kurul kararı alıp ona göre mi devam edeceğiz, buna karar vereceğim” açıklamasında bulundu.Olağanüstü kongre 30 gün içinde yapılacakBeşiktaş’ta Fikret Orman’ın görevi bırakacağını açıklamasının ardından gözler sürecin nasıl gelişeceğine çevrildi. Siyah-beyazlı kulübün tüzüğüne göre başkanın herhangi bir nedenden dolayı görevi bırakması halinde, kogreye 6 aydan fazla süre varsa olağanüstü genel kurul kararı alınır ve 30 gün içinde seçime gidilir. Seçim tarihine kadar da mevcut yönetim kurulu, ikinci başkanın başkanlığında seçime kadar görevi yürütür. Bu durumda Beşiktaş 2. Başkanı Serdal Adalı, olağanüstü kongreye kadar başkanlığa vekalet edecek. Siyah-beyazlılarda başkan adaylığı için kulislerde Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Yıldırım Demirören, Hürser Tekinoktay, İsmail Ünal ve Ethem Sancak’ın ismi geçiyor. Adaylar arasında ise Ahmet Nur Çebi’nin öne çıktığı konuşuluyor. Başkan Orman'ın istifa etmediğini ve süreç içinde değerlendirmede bulunacağını dile getiren Atalay, "Fikret Orman, Beşiktaş Kulübü Başkanlığından zaten istifa etmedi. Görevini bırakmadı. Başkanımızın başkanlığı devam ediyor. Böyle bir şeyi biz yönetim kurulu olarak kabul etmezdik, etmiyoruz. O da bizim isteğimizi kırmadı, görevinin başındadır." ifadelerini kullandı.

Fikret Orman: Hiçbir kulüp başkanına yapılmayanlar, bana yapıldı. pic.twitter.com/msZ2FetbDA — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 26, 2019

Süreç içinde başkana büyük ilgi olduğunu aktaran Atalay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yönetim kurulundan kimsenin istifası yok. Beşiktaş'ta sportif başarı ya da yönetim kurulunun icraatleriyle ilgili eleştiriler mutlaka olur. Tepkiler de olur ama bu insanların haysiyeti ya da namusu üzerinden olursa kabul edilemez. Başkan da bunun kırgınlığını yaşıyor. Beşiktaş camiasının da bunu kabul etmemesi lazım çünkü bu gelenek haline gelir. Yarın Fikret Orman olmaz başkası olur. Başkan olunca bu sıkıntıyı yaşar, buna engel olmamız lazım."