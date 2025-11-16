Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Kısmi yırtık tespit edildi

Beşiktaş Kulübü, genç oyuncusu Mustafa Hekimoğlu'nun yaşadığı sakatlıkla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Yapılan kontroller sonucunda, Hekimoğlu'nun sağ uyluk bölgesindeki üst adale grubunda kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.
Beşiktaş Kulübü, genç oyuncusu Mustafa Hekimoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili resmi bir duyuru yayımladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun yaşadığı sakatlığın detayları paylaşıldı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklaması şöyle:
Futbol A Takımımızın oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ümit Milli takımımızın Ukrayna ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır. Yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavi süreci sağlık ekibimizce sürdürülmektedir.