Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Kısmi yırtık tespit edildi

Beşiktaş Kulübü, genç oyuncusu Mustafa Hekimoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili resmi bir duyuru yayımladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun yaşadığı sakatlığın detayları paylaşıldı.

Futbol A Takımımızın oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ümit Milli takımımızın Ukrayna ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır. Yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavi süreci sağlık ekibimizce sürdürülmektedir.