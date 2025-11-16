Beşiktaş'la kriz yaşıyordu: Rafa Silva'da sıcak gelişme

Beşiktaş'ta teknik heyet ve yönetimle sorunlar yaşayan Portekizli yıldız Rafa Silva'da son dakika gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlıların deneyimli oyuncusu, Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.
Beşiktaş'tan ayrılmak istediği açıklanan Rafa Silva'da yeni bir gelişme yaşandı.
Beyaz TV muhabiri Onur Taşcıoğlu, Portekizli futbolcunun sabah saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri'ne geldiğini yazdı. Silva'nın sabahki idmana katılması bekleniyor.
Bilindiği gibi Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, düzenlenen basın toplantısında oyuncunun kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istemediğini açıklamıştı.
Oyuncu cephesi de bu açıklamalara 21 maddelik bir metinle yanıt vermişti.