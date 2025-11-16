Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'la kriz yaşıyordu: Rafa Silva'da sıcak gelişme

Beşiktaş'la kriz yaşıyordu: Rafa Silva'da sıcak gelişme

10:2616/11/2025, Pazar
G: 16/11/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber

Beşiktaş'ta teknik heyet ve yönetimle sorunlar yaşayan Portekizli yıldız Rafa Silva'da son dakika gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlıların deneyimli oyuncusu, Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

Beşiktaş'tan ayrılmak istediği açıklanan Rafa Silva'da yeni bir gelişme yaşandı.

Beyaz TV muhabiri Onur Taşcıoğlu, Portekizli futbolcunun sabah saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri'ne geldiğini yazdı. Silva'nın sabahki idmana katılması bekleniyor.

Bilindiği gibi Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, düzenlenen basın toplantısında oyuncunun kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istemediğini açıklamıştı.

Oyuncu cephesi de bu açıklamalara 21 maddelik bir metinle yanıt vermişti. 

#Beşiktaş
#Rafa Silva
#Sergen Yalçın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11'inci Yargı Paketi Meclis’e geldi mi? TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?