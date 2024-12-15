Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol A Takımımızın bugün yaptığı antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Milot Rashica’nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarılan Milot Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.