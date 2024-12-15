Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi siyah-beyazlı takımda Milot Rashica, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Beşiktaş'ta Milot Rashica, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'la oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Futbol A Takımımızın bugün yaptığı antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Milot Rashica’nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarılan Milot Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.