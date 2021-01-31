Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık gerçekleşti: Güven Yalçın İtalyan ekibine imza attı

Beşiktaş'ın genç forveti Güven Yalçın, İtalya Serie B takımlarından Lecce ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.
22 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun Lecce'de olacağı ve İtalyan ekibinin sezon sonunda 5 milyon Euro ödemesi halinde oyuncunun bonservisini alabileceği öğrenildi.
- Güven Yalçın bu sezon 16 resmi maçta 3 gol atıp 1 asist yapmıştı.
Hatırlanacağı üzere Beşiktaş, dün eski golcüsü Cenk Tosun ile kiralık olarak anlaşmaya varmıştı. Cenk Tosun'un dönüşüyle birlikte forvette ciddi bir alternatife kavuşan siyah beyazlılar Güven Yalçın'a gelen teklifi de değerlendirme yoluna gitti.
Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız ⁉️🦅 https://t.co/JawOAgu0Jy
Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız ⁉️🦅 https://t.co/JawOAgu0Jy— Cenk Tosun (@CenkTosun_) January 30, 2021