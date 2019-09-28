Beşiktaş'ta Trabzonspor maçında 3 eksik

Süper Lig’in 6. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Victor Ruiz’in yanı sıra cezalı olan Elneny ve Ljajic maç kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Trabzonspor maçı kadrosunda belirlediği isimler şu şekilde:

"Karius, Utku, Douglas, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner, Rebocho, Hutchinson, Necip, Muhayer Oktay, Dorukhan, Oğuzhan Özyakup, Orkan, Diaby, Lens, Boyd, N’Koudou, Umut Nayir, Burak."