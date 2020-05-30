Beşiktaş'tan 'karton taraftar' projesi

Beşiktaş, Süper Lig’de oynayacağı 4 iç saha maçında taraftarıyla birlikte olmak için harekete geçti. Almanya’da Mönchengladbach’ın başlattığı maket taraftar için harekete geçen siyah-beyazlılar, başvuruları almaya başlayacak.

Hafta başından itibaren ruhumuzyeter.bjk.com.tr üzerinden kayıt almaya başlayacak olan Beşiktaş, iç sahada oynayacağı 4 maçta tribünleri, taraftarlarının fotoğraflı maketiyle doldurmayı hedefliyor.

İnternet sitesi üzerinden yapılacak olan başvuruda kendi fotoğraflarını yükleyecek olan taraftarlar, 4 maç için 129 TL ödeme yapacak.

Tribünleri tıklım tıklım dolduracağız, bize yakışanı yapacağız, tribünlerde fotoğraflarımızla yer alacağız!



Sen de ''siyahla beyaz ayrılmaz'' diyorsan hemen ''https://t.co/ufG60BuvFT'' web adresini ziyaret et.#RuhumuzYeter pic.twitter.com/fKIuHzALoL — Beşiktaş JK (@Besiktas) 30 Mayıs 2020