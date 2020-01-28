SÜPER LİG

Beşiktaş'tan kural hatası başvurusu

Beşiktaş, Göztepe maçındaki kural hatası nedeniyle maçın tekrarlanması yönündeki yazılı talebini resmi olarak TFF'ye iletti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Göztepe yeni stadının açılış maçında karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmişti.

Göztepe yeni stadının açılış maçında karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmişti.

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynadıkları maçta kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz; futbol A takımımızın Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakada yaşanan ve karşılaşmanın sonucuna direkt etki eden kural hatası ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonuna resmi başvurusunu gerçekleştirmiştir." denildi.

Beşiktaş, Göztepe deplasmanında 2-1 mağlup olmuştu.

  • Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, 26 Ocak'ta İzmir'de oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, yedikleri ikinci gol öncesindeki pozisyonda kural hatası olduğunu savunup TFF'ye başvuracaklarını belirterek, "Kuralla alakalı, topu bize vermesi gerekirken rakibe veriyor, gol yiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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