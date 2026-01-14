Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe (CANLI)

Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe (CANLI)

Haber Merkezi
19:2914/01/2026, Çarşamba
G: 14/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşıyor.
Fenerbahçe, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşıyor.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya geliyor. Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşıyor. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı ise Turgut Doman yönetecek.

İlk 11'ler
Beyoğlu Yeni Çarşı:
Burak, Emir, Ali, Murat Arda, Ali Eren, Gökhan, Barış, Emre, Alhan, Emre Can, Emir Ali.
Fenerbahçe:
Mert, Oğuz, Çağlar, Yiğit Efe, Nene, İsmail, Fred, Szymanski, Musaba, Talisca, Duran.

Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe canlı izle


Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe canlı anlatımı

#beyoğlu yeni çarşı
#fenerbahçe
#ziraat türkiye kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kıdem tazminatı tavanı 2026’da kaç TL’ye yükseldi, net ödeme ne kadar? Kıdem tazminatı tavanı hesaplama