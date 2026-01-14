Fenerbahçe, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşıyor.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya geliyor. Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşıyor. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı ise Turgut Doman yönetecek.
İlk 11'ler
Beyoğlu Yeni Çarşı:
Burak, Emir, Ali, Murat Arda, Ali Eren, Gökhan, Barış, Emre, Alhan, Emre Can, Emir Ali.
Fenerbahçe:
Mert, Oğuz, Çağlar, Yiğit Efe, Nene, İsmail, Fred, Szymanski, Musaba, Talisca, Duran.
