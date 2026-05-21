Bilal Erdoğan: 'Bu yıl festivalimizi çok anlamlı bir mottoyla gerçekleştiriyoruz ‘Dünya Burada’

Açılış programında konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, “Bugün kültürlerin, geleneklerin, hafızaların ve ortak değerlerin buluşmasına şahitlik ettiğimiz bir festivalde daha beraberiz. Bu yıl festivalimizi çok anlamlı bir mottoyla gerçekleştiriyoruz; ‘Dünya Burada’. Gerçekten de bugün burada dünya var. Japonya'dan Kazakistan'a, Azerbaycan'dan Litvanya'ya, Rusya'dan Kırgızistan'a kadar dünyanın farklı coğrafyalarından gelen sporcularımızı, sanatçılarımızı ve kültür temsilcilerimizi burada ağırlıyoruz. Farklı dilleri konuşsak da, farklı coğrafyalarda yaşıyor olsak da bizi birbirimize bağlayan ortak bir hafıza ve değerler dünyası etrafında bugün bir araya geldik. Festivalimiz boyunca geleneksel sporları ve oyunları, geleneksel tatları, geleneksel sanatları bir arada yaşama ve deneyimleme fırsatı bulacağız. Bu yıl ilk kez festivalimizde yer alacak geleneksel sporlar da ziyaretçilerimize farklı kültürleri daha yakından tanıma fırsatı tanıyacak. Festivalimizin en büyük misafirleri yine çocuklarımız olacak. Çünkü çocukların oyunla kurduğu bağın aslında kültürle kurduğu ilk bağ olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple çocuklarımızın en erken yaşlarda oynadıkları oyun, izledikleri sporların kendi kültürümüze, mirasımıza ait oyunlar ve sporlar olmasına önem veriyoruz. Birçok alanımız, gençlerin doyasıya eğleneceği, öğreneceği ve köklerine nüfuz edeceği alanlar olarak tasarlandı. Etnospor Kültür Festivali bir aile birlikteliğidir. Buraya ailece gelen vatandaşlarımız birlikte izleme, oynama ve deneyimleme imkanına sahip olacaklar. Önümüzdeki 4 gün boyunca geleneksel el sanatlarından dünya mutfaklarına, müzikten sahne performanslarına kadar büyük bir kültür atmosferini hep birlikte yaşayacağız. Bu alan dünyanın tüm renklerini birbiriyle yakınlaştırıyor. Farklı ritimlerin tınısı, farklı mutfakların lezzetleri, farklı sporların heyecanı ve daha fazlası burada yer alıyor” dedi.