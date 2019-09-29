Bir derbi klasiği

Süper Lig’de 6. haftanın ilk derbisinde kazanan çıkmadı. Galatasaray kendi sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile yenişemeyince 110 yıllık ezeli rekabette 390. randevu 0-0 sonuçlandı. İki takım da zaman zaman oyunun kontrolünü eline alırken, risk almaktan kaçındı. Böylece iki takım arasındaki son 5 maç berebare sonuçlandı. 4. dakikada Max Kruse’nin ara pasıyla topla buluşan Tolga Ciğerci’nin şutu Muslera’nın kucağında kaldı. 22’de Babel’in pasıyla ceza sahası yayına yakın bir noktada topla buluşan Lemina’nın şutunu Altay kornere tokatladı. 29’da Falcao’nun topuk pasıyla ceza sahasına giren Lemina’nın şutunu Altay kornere çeldi. 33’de Feghouli’nin pası Babel’den sekerken Nagatomo’nun önünde kaldı. Japon futbolcu kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Altay’ı geçemedi. 41’de Muriqi’nin pasıyla ceza sahasına giren Tolga’nın plase vuruşu direk dibinden auta gitti. 52’de Emre Belözoğlu’nun pasıyla kalenin sol çaprazında topla buluşan Max Kruse’nin şutu üstten dışarı çıktı. 54’de Lemine, Luiz Gustavo ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. VAR’a başvuran hakem pozisyon öncesi Babel’in topu elle aldığını belirterek penaltıyı vermedi. 60’da Ömer Bayram’ın soldan ortasında Zanka, Falcao’dan önce topa dokunarak tehlikeyi engelledi. 82. dakikada Max Kruse, ceza sahasının hemen önünden Mariano’dan kurtulurken yerde kaldı. Emre Belözoğlu’nun ceza sahası yayı üzerinden kullandığı frikik kalenin üstünden dışarı çıktı. 90+5’de Max Kruse’nin şutunda Muslera’yı geçen topu Luyindama kale önünden uzaklaştırarak mutlak golü önledi.

Adil bir sonuç

G.Saray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirtirken, “Adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum” dedi.

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Fenerbahçe karşısında aldıkları beraberliğin adil bir sonuç olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu maç sonrası yaptığı açıklamada, “Derbinin ne kadar özel olduğunun bilincindeydik, zor bir maç olacağını biliyorduk. Girdiğimiz pozisyonlar vardı, ne yazık ki sonuçlandıramadık. Defansif olarak iyiydik. Baktığımız zaman beraberliğin adil sonuç olduğunu düşünüyorum” dedi.

Luyindama: Daha iyi olacağız

Galatasaray’ın tecrübeli stoperi Luyindama, Fenerbahçe derbisinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. 3 puan için çıktıkları maçta berabere kaldıklarını belirten Luyindama, “Hedefimiz üç puandı ama her zaman üç sonuç var futbolda. Bugün beraberlik çıktı. Konsantre olarak devam ediyoruz. Gol yememek defansif anlamda iyiydi, bundan sonraki maçlara odaklanacağız. Genel olarak baktığımızda iyi olduğumuzu düşünüyorum. Ofansif anlamda iyi oyunculara sahibiz. Lig uzun, daha süremiz var” diye konuştu.

İlginç VAR kararı

Maçın 54. dakikasında Fenerbahçe ceza sahası içinde Mario Lemina, topla buluştuğu anda Luiz Gustavo’nın müdahale ettiği pozisyonda yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncuların penaltı itirazında bulunduğu sırada maç 4 dakika durdu. Video Yardımcı Hakem’e (VAR) başvuran hakem Cüneyt Çakır, pozisyonu kenardan bir kez daha izledi. Çakır, bu pozisyon öncesi topun orta sahada Babel’in eline çarptığı gerekçesiyle Fenerbahçe lehine serbest vuruş kararı verdi.

Bakanlar Kasapoğlu ve Selçuk derbiyi izledi

Derbiyi, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da izledi. Bakanlar Kasapoğlu ile Selçuk’u, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz protokol tribünü girişinde karşıladı. Derbiyi ayrıca, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Rumen teknik adam Mircea Lucescu da takip etti. Bakan Kasapoğlu, derbi sonrası yaptığı açıklamada, “51.663 kişiyle seyirci rekoru kırıldı. Birçok ülkede de derbi canlı yayınlandı. Çekişmeli bir mücadeleydi ama gol olmadı. Ezeli rekabet, ebedi dostluk amacımız bu, sporun ruhu da budur. Spora, futbola katkıda bulunan iki güzide kulübümüze teşekkür ediyorum ve her iki takımı da tebrik ediyorum. Bundan sonraki mücadelelerinde başarılar diliyorum” dedi.

Gol atsaydık daha farklı olabilirdi

Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi, Galatasaray maçında yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi. Kosovalı golcü, “Son senelerde atan kazanır gibi derbiler vardı. İyi pozisyonlar yakaladık. Değerlendirseydik oyun daha farklı olabilirdi” dedi. Transfer haberlerinin kendisini etkilemediğini belirten Muriqi, “Motivasyonumu üst seviyeye çıkarıyor hatta. Bu çok doğal bir şey. Ben Fenerbahçe’de şampiyonluklar yaşayıp efsane olmak istiyorum” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe’nin Alman yıldızı Max Kruse ise beraberliğin kötü sonuç olmadığını belirterek, “Sıkı bir derbi oldu. İki taraf da pozisyonlara girdi. Biz biraz üstün gibiydik. 2-3 gol pozisyonumuz vardı. Özellikle sonlara doğru pozisyon vardı. Berabere bitti, en azından deplasmandan yenilmeden döndük” dedi. Seremonide İstiklal Marşı’nı okuduğu görülen Max Kruse bu konuda ise “Geldiğim ilk günden beri söylüyorum. Dil konusunda kendimi geliştirmek istiyorum. Bu oynadığınız ülkeye karşı saygıdır” açıklamasını yaptı.

Muriqi’e bandaj, Falcao etkisiz

*Fenerbahçeli Vedat Muriq, ilk yarının son dakikalarında rakibiyle girdiği pozisyon sonrasında sakatlık yaşadı. Oyun alanı kenarına gelen ve kafasına bandaj sarılan Vedat, oyuna devam etti.

* Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, derbi maçta etkisiz bir oyun sergiledi. İlk 11’de sahaya çıkan tecrübeli oyuncu, topla buluşmakta zorlandı. Sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta Kasımpaşa filelerini havalandıran Falcao, Malatyaspor maçında dinlendirilirken, Fenerbahçe derbisini ise gol atamadan tamamladı.

* Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Hasan Ali Kaldırım, bu sezon ligde ilk kez forma giydi.

Koray Şener unutulmadı

F.Bahçeli taraftarlar, geçen sezon Türk Telekom Stadı’nda oynanan derbi öncesi tribünde kalp krizi geçirerek vefat eden Koray Şener’i unutmadı. Taraftarlar maç öncesi üzerinde Koray Şener’in resmi bulunan ve “Kalbimizdesin” yazılı pankart açtı. G.Saraylı taraftarlar da eski taraftar lideri Alparslan Dikmen’i andı.

Seyirci rekoru

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesini 51 bin 663 biletli seyirci izledi. Bu rakamın Türk Telekom Stadı’nda en yüksek seyirci rekoru olduğu bildirildi. Her iki kulübün taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü doldururken, karşılaşma boyu takımlarına destek verdiler.