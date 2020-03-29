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Boateng'den Aubameyang transfer çağrısı: Ben Arsenal'e sen Beşiktaş'a

Boateng'den Aubameyang transfer çağrısı: Ben Arsenal'e sen Beşiktaş'a

Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Beşiktaşlı oyuncu Kevin-Prince Boateng, sosyal medya hesabı üzerinden Arsenalli Pierre-Emerick Aubameyang ile canlı yayın gerçekleştirdi. Boateng, Aubameyang'a "Sen Beşiktaş'a gel, ben de Arsenal'e gideyim" teklifinde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Boateng, Beşiktaş formasıyla 6 maçta 2 gol kaydetti.

Boateng, Beşiktaş formasıyla 6 maçta 2 gol kaydetti.

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng Instagram üzerinden Arsenal forması giyen Aubameyang ile bir canlı yayın yaptı. İkili arasında geçen diyaloglar izleyenleri gülümsetirken, siyah-beyazlı taraftarlar Aubameyang'a 'Come to Beşiktaş' çağrısında bulundu.

Bu çağrılar sonrasında Boateng, Arsenalli oyuncuya "Ben Arsenal'e gideyim sen de Beşiktaş'a gel" teklifinde bulundu. Siyah-beyazlı taraftarların sürekli çağrı yapmasına Aubameyang, "Evet biliyorum. Her yerdeler. Türkiye'yi ve Türk insanını seviyorum" diyerek cevap verdi. Boateng ise Aubameyang'ın bu sözlerine "Burada inanılmaz bir atmosfer var. Bir çok kulüpte oynadım. Çok iyi taraftarları oldu ama burası inanılmaz" diyerek karşılık verdi.

  • Aubameyang, "Bir keresinde Türkiye'de oynadım. Çok gürültülüydü. Arkadaşım Lacazette, Beşiktaş'a karşı oynadı. Bana oynadığı en iyi atmosfer olduğunu söylemişti" ifadelerini kullandı.

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