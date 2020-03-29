Boateng'den Aubameyang transfer çağrısı: Ben Arsenal'e sen Beşiktaş'a

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng Instagram üzerinden Arsenal forması giyen Aubameyang ile bir canlı yayın yaptı. İkili arasında geçen diyaloglar izleyenleri gülümsetirken, siyah-beyazlı taraftarlar Aubameyang'a 'Come to Beşiktaş' çağrısında bulundu.

Bu çağrılar sonrasında Boateng, Arsenalli oyuncuya "Ben Arsenal'e gideyim sen de Beşiktaş'a gel" teklifinde bulundu. Siyah-beyazlı taraftarların sürekli çağrı yapmasına Aubameyang, "Evet biliyorum. Her yerdeler. Türkiye'yi ve Türk insanını seviyorum" diyerek cevap verdi. Boateng ise Aubameyang'ın bu sözlerine "Burada inanılmaz bir atmosfer var. Bir çok kulüpte oynadım. Çok iyi taraftarları oldu ama burası inanılmaz" diyerek karşılık verdi.