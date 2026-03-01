Bodrum FK nefes aldı

Atakaş Hatayspor galibiyetiyle kayıpları telafi ettiklerini belirten Yılmaz, "Maalesef son iki maçta beklemediğimiz yenilgileri aldık. Hatayspor galibiyetiyle moral bulduk. Önümüzde çok maç var, yarışa yeniden dahil olacağımıza inanıyorum. Şu an bulunduğumuz konumdan memnunuz ancak daha da yukarılara çıkacak potansiyelimiz var" dedi. Bodrum çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'ndaki son maçta Iğdır FK'yı ağırlayıp, haftaya önemli rakiplerinden Esenler Erokspor'u konuk edecek.