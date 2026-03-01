Yeni Şafak
Bodrum FK nefes aldı

14:361/03/2026, Pazar
DHA
Bodrumsporlu oyuncuların gol sevinçleri

1'inci Lig'de art arda İmaj Altyapı Van Spor FK (D) ve Manisa FK maçlarını kaybedip Süper Lig yarışında yara alan Sipay Bodrum Futbol Kulübü, Atakaş Hatayspor deplasmanında nefes aldı.

Düşme hattında yer alan rakibini 3-1 yenen yeşil-beyazlılar 48 puana yükselerek umut tazeledi. Play-Off hattının içinde yer alan Ege temsilcisinde galibiyeti getiren golleri Ajeti, Ali Habeşoğlu ve Brazao kaydederken, teknik sorumlu Sefer Yılmaz yeniden toparlanacaklarını dile getirdi.

Atakaş Hatayspor galibiyetiyle kayıpları telafi ettiklerini belirten Yılmaz, "Maalesef son iki maçta beklemediğimiz yenilgileri aldık. Hatayspor galibiyetiyle moral bulduk. Önümüzde çok maç var, yarışa yeniden dahil olacağımıza inanıyorum. Şu an bulunduğumuz konumdan memnunuz ancak daha da yukarılara çıkacak potansiyelimiz var" dedi. Bodrum çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'ndaki son maçta Iğdır FK'yı ağırlayıp, haftaya önemli rakiplerinden Esenler Erokspor'u konuk edecek.




